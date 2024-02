Unvergessen: Caroline Flack (†) starb heute vor vier Jahren

Fans erinnern sich an Caroline Flack (✝40). Vor genau einem Jahr ging eine tragische Nachricht um die Welt: Die britische Moderatorin wurde tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Schnell machte das Gerücht, sie habe Suizid begangen, die Runde. Die anschließende Autopsie bestätigte das. Bis heute trauern nicht nur Fans und Familie, sondern auch Stars. Und heute jährt sich Carolines Tod schon zum vierten Mal.

Im Netz gibt es mehr und mehr Beiträge von Menschen, die an Caroline erinnern. Vor allem ihre Fans gedenken des Gesichts der britischen Version von Love Island auf rührende Art und Weise. "Heute vor vier Jahren haben wir diesen wunderbaren Menschen verloren. Ich hoffe, du ruhst in Frieden", schreibt ein User auf X und ein anderer meint: "Es ist jetzt vier Jahre her... Das hat uns hart getroffen..." Aber auch "Love Island" nutzt den Moment und teilt bei Instagram einen emotionalen Post: "Caroline. Für immer in unseren Herzen."

Carolines guter Freund Olly Murs (39) meldete sich noch nicht, aber für ihn ist ihr Tod bis heute schwer zu fassen. "Caroline war eine fantastische Moderatorin und jemand, der einfach ein Naturtalent im Fernsehen war, oder? [...] Ich kann immer noch nicht akzeptieren, dass sie nicht mehr da ist", meinte der Sänger in der Sendung "Shopping With Keith Lemon".

