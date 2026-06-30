"Ghostbusters"-Flop? Paul Feig meidet bis heute das Netz

Zehn Jahre nach dem Erscheinen seines "Ghostbusters"-Reboots kämpft Regisseur Paul Feig (63) noch immer mit den Nachwehen: Beim Nantucket Film Festival sprach der 63-Jährige offen über den Hass, den er seitdem aus Teilen der Fangemeinde erfährt. Beim Festival wurde er mit dem Visionary Storyteller Tribute geehrt, doch im Gespräch mit Moderatorin Ophira Eisenberg war es vor allem das Thema Online-Anfeindungen, das die Aufmerksamkeit auf sich zog. "Ich habe immer noch Schwierigkeiten, ins Internet zu gehen. Es gibt immer noch Typen, die mich dort regelrecht fertigmachen", sagte er laut dem Magazin People.

Der Regisseur habe erst gezögert, sich an dem beliebten Stoff zu versuchen, da es für ihn "heiliger Boden der Komödie" gewesen sei. Schließlich überzeugte ihn aber die Idee, den Stoff mit einem weiblichen Cast neu zu interpretieren. Was dann folgte, traf ihn hart: "Das hat einfach diesen Blitzableiter ausgelöst", erklärte er. Erschwerend kam hinzu, dass der Film 2016 mitten in den US-Präsidentschaftswahlkampf zwischen Hillary Clinton (78) und Donald Trump (80) fiel. "Es war einfach der schlechteste Zeitpunkt, um ihn herauszubringen. Der Kinobesuch wurde auf unnötige Weise zu einem politischen Statement", so Paul. Trotz allem betonte er: "Ich bin sehr stolz auf den Film und bereue es nicht."

Pauls "Ghostbusters" von 2016 war mit Melissa McCarthy (55), Kristen Wiig (52), Leslie Jones (58) und Kate McKinnon (42) sowie Chris Hemsworth (42) besetzt. Nach dem Reboot folgten zwei weitere Fortsetzungen des Franchise, die beide mit Paul Rudd (57) in der Hauptrolle in die Kinos kamen: "Ghostbusters: Afterlife" im Jahr 2021 und "Ghostbusters: Frozen Empire" im Jahr 2024. Beim Nantucket Film Festival nutzte Paul seinen Auftritt zudem, um seine klare Haltung gegen den Einsatz von künstlicher Intelligenz beim Geschichtenerzählen zu äußern. Auch Steven Spielberg (79) hatte sich kürzlich zu dem Thema geäußert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Paul Feig bei der Premiere von "The Housemaid" in Los Angeles, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Imago Melissa McCarthy, Leslie Jones, Kate McKinnon und Kristen Wiig in "Ghostbusters"

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei der New Yorker Vorführung von "Power Ballad" im Regal Times Square