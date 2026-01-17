Neuer Film "The Housemaid" ist ein wahrer Kassenschlager

Paul Feig (63) hat es wieder getan: Mit "The Housemaid" überschreitet der Regisseur die magische Marke von 200 Millionen Dollar (172 Millionen Euro) weltweit – und liefert damit bereits seinen fünften Film, der diesen Meilenstein knackt. Der Thriller läuft seit Weihnachten in den Kinos, räumt in 66 Ländern ab und war zuletzt sogar die Nummer eins an den Kinokassen in Großbritannien. In den Hauptrollen glänzen Amanda Seyfried (40) als reiche, brandgefährliche Hausfrau und Sydney Sweeney (28) als geheimnisvolle Haushälterin mit Vergangenheit. An ihrer Seite: Brandon Sklenar (35) und Michele Morrone (35), die der Hochglanz-Besetzung zusätzlichen Glamour verleihen. Lionsgate-Verantwortlicher Adam Fogelson lobte in einem Statement gegenüber Deadline das Gesamtpaket: "The Housemaid demonstriert, was möglich ist, wenn die richtigen Stars mit brillanten Filmemachern und fesselndem Material zusammenkommen", sagte er.

Die Handlung des Films entführt Zuschauer in eine Welt voller Täuschungen und psychologischer Manipulation. Sydney brilliert als Millie Calloway, eine junge Frau mit krimineller Vergangenheit, die als Hausmädchen bei dem wohlhabenden Ehepaar Nina und Andrew Winchester anheuert. Was zunächst wie ein Neuanfang erscheint, entwickelt sich schnell zu einem gefährlichen Spiel aus Macht, Verführung und dunklen Familiengeheimnissen. Sydney machte zuletzt mit Vielseitigkeit zwischen Romcom und Drama auf sich aufmerksam, während Amanda für präzise Charakterstudien geschätzt wird. Der Film folgt dem Prinzip klassischer Erotik-Thriller und enthüllt Schicht für Schicht die verstörenden Wahrheiten hinter der glamourösen Oberfläche. Die Rotten Tomatoes-Kritiker feiern das Werk als "wild unterhaltsamen Thriller" und loben besonders die "titanisch überschwänglichen Performances" der beiden Hauptdarstellerinnen. Ohne zu spoilern: Die Geschichte nimmt mehrere unerwartete Wendungen und gipfelt in einem Finale, das selbst erfahrene Thriller-Fans überraschen dürfte.

Der durchschlagende Erfolg hat die Verantwortlichen so begeistert, dass bereits die Fortsetzung "The Housemaid's Secret" offiziell angekündigt wurde. Sydney zeigt sich in der Marca begeistert von der Aussicht auf weitere Filme: "Ich liebte die Bücher, also würde es mich genauso glücklich machen wie alle anderen, weitere Hausmädchen zum Leben erweckt zu sehen und mehr von Millie zu erkunden." Auch Amanda kann ihre Vorfreude kaum verbergen und deutet an, dass sie trotz des Schicksals ihrer Figur im ersten Teil gerne für einen Gastauftritt zurückkehren würde. Die Dreharbeiten zum zweiten Teil sollen noch 2026 beginnen, wobei Lionsgate offenbar eine komplette Trilogie nach dem Vorbild erfolgreicher Buchverfilmungen wie "Die Tribute von Panem" plant.

Getty Images Paul Feig, Amanda Seyfried, Sydney Sweeney und Brandon Sklenar

Getty Images Amanda Seyfried und Sydney Sweeney beim SCAD Savannah Film Festival in Georgia

Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney und Brandon Sklenar, Filmstars