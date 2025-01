Regisseur dementiert Gerüchte um Blake Livelys Film-Aus

Die Fortsetzung des Thrillers "Nur ein kleiner Gefallen" bleibt weiterhin in den Schlagzeilen, nachdem Gerüchte um eine Verzögerung des Projekts im Netz kursiert waren. Hauptdarstellerin Blake Lively (37), die kürzlich eine Klage gegen ihren Co-Star und Regisseur Justin Baldoni (40) wegen sexueller Belästigung eingereicht hatte, soll angeblich auch Spannungen mit Kollegin Anna Kendrick (39) haben, so ein Nutzer auf der Plattform X. Doch Regisseur Paul Feig (62) dementierte diese Gerüchte umgehend und bezeichnete die Behauptungen als "totalen Quatsch". Er versicherte, dass der Film fertiggestellt sei und bald veröffentlicht werde. Ein Veröffentlichungsdatum steht jedoch weiterhin aus, was die Spekulationen zusätzlich befeuerte.

Die Dreharbeiten zum Sequel, das auf dem erfolgreichen ersten Teil von 2018 basiert, wurden bereits im Frühjahr 2024 abgeschlossen. Paul erklärte, dass der Film nun die aufwändige Postproduktion durchläuft und alles nach Plan verlaufe. "Filme werden nicht in der Sekunde veröffentlicht, in der sie fertig sind. Das Studio plant den besten Zeitpunkt für den Release", erklärte er in einem weiteren Kommentar auf Social Media. Auch Blake, die in ihrem Rechtsstreit mit Justin Unterstützung von ihrem Regisseur erhielt, sei professionell und engagiert bei der Sache, betonte Paul. Der Vorgängerfilm hatte bei seiner Veröffentlichung großes Lob geerntet und umgerechnet über 94 Millionen Euro an den Kinokassen eingespielt.

Blake, bekannt aus Gossip Girl und "The Age of Adaline", hat in der Vergangenheit immer wieder über ihr Leben abseits der Leinwand gesprochen. Die Schauspielerin ist seit 2012 mit Ryan Reynolds (48) verheiratet, mit dem sie vier Kinder hat. Trotz der derzeitigen rechtlichen Kämpfe wird ihr enger Familienzusammenhalt oft gelobt, da das Paar sowohl beruflich als auch privat eng miteinander verbunden sei. Anna, ihre Co-Starring-Kollegin, ist ebenfalls durch etliche Hollywood-Erfolge bekannt und hatte mit Blake schon beim ersten Teil der Thrillerreihe filigran die Spannung zwischen den beiden Figuren inszeniert. Fans warten gespannt darauf, wie sich die Dynamik in der Fortsetzung entwickeln wird.

Getty Images Blake Lively, Paul Feig und Anna Kendrick bei der UK-Premiere von "Ein kleiner Gefallen", 2018

Getty Images Blake Lively im August 2024

