Amanda Seyfried plaudert aus: Dreht Paul Feig "Mamma Mia 3"?

Amanda Seyfried (40) sorgt mit einer lockeren Bemerkung für neue Hoffnung rund um Mamma Mia 3. In der Podcast-Sendung "On Film... With Kevin McCarthy" sprach die Schauspielerin gemeinsam mit Regisseurin Mona Fastvold eigentlich über ihren gemeinsamen Film "The Testament Of Ann Lee", der am 12. März 2026 in Deutschland startet. Als die Runde auf das ABBA-Musical und einen möglichen dritten Teil kam, überraschte Amanda mit ihrer Aussage: Paul Feig (63) habe den Regieposten angenommen, sagte sie lachend. Der Name fiel ganz beiläufig – aber mit hörbarem Augenzwinkern.

Bisher gibt es keine offizielle Bestätigung, dass "Mamma Mia 3" tatsächlich grünes Licht bekommt oder dass Paul, der zuletzt mit Amanda an "The Housemaid" arbeitete, die Inszenierung übernimmt. Doch Amandas öffentliche Aussage klingt so konkret, dass Fans nun genau hinhören. Zuvor hatte Mona im Podcast geäußert, sie würde die Regie des dritten Teils gern selbst übernehmen. Amanda konterte prompt: "Nein, Paul Feig wird Regie führen, er hat den Job vor ein paar Wochen angenommen, tut mir leid. Er war schneller", erklärte sie in diesem Kontext. Seit Jahren wird über eine Fortsetzung spekuliert, nachdem der erste Film 2008 Kultstatus erreichte und "Mamma Mia! Here We Go Again" zehn Jahre später solide nachlegte. Ob sich die Andeutung jetzt in den kommenden Wochen mit Fakten füllt, bleibt abzuwarten.

Schon vor wenigen Wochen hatte Amanda im Gespräch mit dem Magazin People klargemacht, wie sehr sie für das Herzensprojekt kämpft. "Ich werde weiter für diesen Film kämpfen, bis ich blau im Gesicht bin", sagte die Schauspielerin damals. Sie ließ durchblicken, dass ihr eine Geschichte rund um Sophie als Mutter besonders am Herzen liege – ganz nach dem Vorbild von Meryl Streeps (76) Figur Donna. Die Idee: Wieder Sonne, wieder Griechenland, aber diesmal steht Sophies Leben mit eigenem Kind im Mittelpunkt. Gesang, Tanz und Feel-Good-Atmosphäre inklusive.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Amanda Seyfried und Paul Feig

Getty Images Amanda Seyfried, Paul Feig und Sydney Sweeney werben für "The Housemaid" in Las Vegas, April 2025

Stuart C. Wilson / Getty Images for Universal Pictures Der Cast von "Mamma Mia! Here We Go Again"