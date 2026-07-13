Nach "The Housemaid": Paul Feig plant Horror-Nachschub

Paul Feig (63) hat schon das nächste düstere Projekt im Blick: Der Regisseur soll laut Deadline den Thriller "Detention" inszenieren, der für Blumhouse, Atomic Monster und Platinum Dunes geplant ist. Damit arbeitet Paul für den Film unter anderem mit Jason Blum (57), Michael Bay (61), Brad Fuller, Cameron Fuller (30) und Laura Fischer zusammen, die als Produzenten an Bord sind. Das Drehbuch stammt von Daniel Gold. Noch sind viele Details geheim, vor allem die Handlung wird streng unter Verschluss gehalten. Klar ist aber bereits, dass es sich um einen Horrorthriller handeln soll und dass Paul nach dem Erfolg von "The Housemaid" nun offenbar noch tiefer in die dunkle Ecke des Genres eintauchen will.

Laut Deadline nahm das Projekt seinen Anfang, als Produzent Cameron Fuller das Drehbuch entdeckte und Paul Feig dafür gewinnen konnte. Danach schlossen sich mit Blumhouse, Atomic Monster und Platinum Dunes gleich mehrere namhafte Produktionsfirmen an. Welches Studio den Film letztlich veröffentlichen wird, steht bislang noch nicht fest. Laut dem Branchenportal gilt Universal als aussichtsreicher Kandidat.

"The Housemaid" war für Paul Feig ein riesiger Erfolg: Der Thriller mit Sydney Sweeney (28) und Amanda Seyfried (40) in den Hauptrollen spielte weltweit über 400 Millionen Dollar (rund 350 Millionen Euro) ein und wurde damit sein bisher erfolgreichster Film. Derzeit arbeitet der Regisseur bereits an der Fortsetzung "The Housemaid's Secret", die für Ende 2027 geplant ist. Paul Feigs Filmografie umfasst Hits wie "Bridesmaids", "Ghostbusters" und "Spy" sowie die "A Simple Favor"-Reihe – zusammen kamen seine Werke weltweit auf über 1,6 Milliarden Dollar (rund 1,4 Milliarden Euro) Einspielergebnis.

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Getty Images Paul Feig, Regisseur

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Getty Images Paul Feig bei der Premiere von "The Housemaid" in Los Angeles, Dezember 2025

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Getty Images Amanda Seyfried, Paul Feig und Sydney Sweeney werben für "The Housemaid" in Las Vegas, April 2025