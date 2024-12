Klage gegen Justin Baldoni: Paul Feig hält zu Blake Lively

Blake Lively (37) sorgt derzeit für Schlagzeilen, nachdem sie ihren It Ends With Us-Regisseur und Co-Star Justin Baldoni (40) des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt hat. Die Schauspielerin behauptet zudem, Justin habe eine gezielte Online-Schmutzkampagne gegen sie gestartet, um ihren Ruf zu "zerstören". Unterstützung erhielt Blake nun von Regisseur Paul Feig (62), der sich am Wochenende auf der Plattform X für sie aussprach: "Blake ist eine der professionellsten, kreativsten, kollaborativsten, talentiertesten und nettesten Menschen, mit denen ich je gearbeitet habe. Sie hat diese Verleumdungskampagne gegen sie wirklich nicht verdient." Paul hatte mit Blake am Film "A Simple Favor" und der kommenden Fortsetzung gearbeitet. Weitere prominente Unterstützer wie ihre Kolleginnen aus "Sisterhood of the Traveling Pants" sowie die Autorin von "It Ends With Us", Colleen Hoover, zeigten öffentlich Solidarität.

In ihrer Beschwerde beschreibt Blake laut People zahlreiche Vorfälle während der Dreharbeiten, wie ungewollte intime Szenen, invasive Kommentare zu ihrem Privatleben und unerwünschte Berührungen durch Justin. Außerdem soll er hinter ihrem Rücken einen Gewichtscoach engagiert haben und versucht haben, zusätzliche intime Inhalte in den Film einzubauen, denen sie nicht zugestimmt hatte. Der Gossip Girl-Star nennt in der Beschwerde auch den Hauptproduzenten Jamey Heath als Beteiligten an dem Fehlverhalten. Blake und ihr Ehemann Ryan Reynolds (48), die gemeinsam mit dem Produktionsteam eine Lösung suchten, setzten auf klare Grenzen – diese sollen jedoch ignoriert worden sein. Blake habe aufgrund von Justins Verhalten "unter Trauer, Trauma und extremer Angst" gelitten. Als Reaktion auf die Vorwürfe bezeichnete Justins Anwalt die Anschuldigungen als "kategorisch falsch" und wies jede Verantwortung zurück.

Blake ist nicht nur durch ihre Rollen, etwa in "Gossip Girl", bekannt, sondern auch als liebevolle Mutter und Ehefrau. Mit Ryan hat sie vier Kinder und zeigt sich stets als kämpferische Persönlichkeit – nicht nur auf der Leinwand. Ihre Schwester, Robyn Lively (52), lobte ihre Stärke in den sozialen Medien: "Blake ist kein Opfer, sie ist eine Kämpferin!" Besonders in ihrer langjährigen Karriere legte Blake stets Wert auf Professionalität am Set und ehrliche Zusammenarbeit. Trotz der schwierigen Umstände haben viele Weggefährten ihrer Stimme Gewicht verliehen und unterstützen sie in ihrem Bestreben, ein Zeichen gegen solches Fehlverhalten zu setzen.

Getty Images Paul Feig, Regisseur

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds, Schauspieler