Für Steven Spielberg ist KI für Hollywood nicht geeignet

Hollywood-Legende Steven Spielberg (79) hat sich klar zum Thema künstliche Intelligenz geäußert – und dabei deutliche Grenzen gezogen. Im "IMO"-Podcast erklärte der dreifache Oscar-Preisträger, dass er KI in kreativen Berufen nicht als Ersatz für menschliche Arbeit akzeptieren will. Der Regisseur betonte, dass er generell noch kein abschließendes Urteil über KI fällen möchte, solange er nicht vollständig verstehe, wie sie eingesetzt werde. Trotzdem machte er unmissverständlich klar, wo für ihn die Grenze liegt: Sobald Technologie einen Menschen in einem kreativen Prozess ersetzt, hört für ihn der Spaß auf.

Als konkretes Beispiel nannte Steven das Autorenzimmer. "Wo mir KI nicht gefällt, ist dort, wo sie eine Position einnimmt oder wo es einen leeren Stuhl am Autorentisch gibt", sagte er. "Da sind sechs Autoren und ein leerer Stuhl, und vor dem leeren Stuhl steht ein Computer – und er ist der siebte Autor. Das will ich nicht. [...] Ich glaube nicht, dass es einen Ersatz für die Seele gibt. Das ist kein Algorithmus, den man erfinden kann", erklärte er. Gleichzeitig betonte der Regisseur, dass er KI durchaus als nützliches Hilfsmittel betrachte – etwa bei der Locationsuche: "Wenn mir KI hilft, Drehorte zu finden, ist das großartig. Das spart uns allen viel Laufarbeit." Aber Entscheidungen über Dialoge, Kameraführung oder das Setdesign sollen Menschen treffen. Sein Fazit: "Nutze KI als Werkzeug, aber nutze KI nicht als letztes Wort in kreativen Dingen. Das ist meine Grenze."

Steven gehört seit Jahrzehnten zu den einflussreichsten Filmemachern weltweit. Der Regisseur hat im Laufe seiner Karriere Werke wie "Der weiße Hai" und Jurassic Park erschaffen und dabei insgesamt drei Oscars gewonnen. Ab dem 11. Juni 2026 kehrt er mit seinem neuen Sci-Fi-Epos "Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit" in die deutschen Kinos zurück. Dass sich Steven nun öffentlich zu einer der heißesten Debatten in der Filmindustrie zu Wort meldet, unterstreicht, wie sehr das Thema KI die Branche beschäftigt. In Hollywood wird seit Langem darüber diskutiert, welche Rolle künstliche Intelligenz in Zukunft spielen soll.

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Getty Images Steven Spielberg

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Getty Images Steven Spielberg

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United Archives GmbH/ Action Press Laura Dern und Sam Neill in "Jurassic Park"