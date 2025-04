Mitten im Rechtsstreit: Blake Lively schwärmt von Co-Stars

Blake Lively (37) hat die Premiere ihres neuen Films "Another Simple Favor" in New York City gefeiert. An ihrer Seite war nicht nur ihr Ehemann Ryan Reynolds (48), sondern auch ein Großteil des Star-Ensembles – darunter die Schauspielerin Anna Kendrick (39) und Regisseur Paul Feig (62). Trotz des andauernden Rechtsstreits mit Justin Baldoni (41), dem Regisseur und Schauspielkollegen aus It Ends with Us zeigte sich Blake auf dem roten Teppich bestens gelaunt. In mehreren Instagram-Storys schwärmte sie öffentlich von ihrer Kollegin Anna und von Paul: "Paul Feig und Anna Kendrick sind wirklich der Traum", ließ sie ihre Follower wissen. Gemeinsam zeigten sich die drei Arm in Arm, mit spürbarer Harmonie und gegenseitiger Wertschätzung.

Die New Yorker Premiere war ein echtes Star-Aufgebot. Neben Blake, ihrem Mann Ryan und dem "Another Simple Favor"-Cast glänzten auch Emily Blunt (42), Stanley Tucci (64), Hugh Jackman (56) und Shawn Levy (56) auf gemeinsamen Fotos. In den sozialen Medien betonte Blake, wie dankbar sie für ihr Arbeitsumfeld sei: "Ich könnte diese Menschen nicht mehr lieben, selbst wenn sie mit mir verwandt wären." Insgesamt zeigte sich die Schauspielerin trotz der juristischen Auseinandersetzungen auffallend gelassen und verbunden mit ihren Filmpartnern. Unter den weiteren Gästen des Abends waren unter anderem Henry Golding, Andrew Rannells (46), Elizabeth Perkins (64), Bashir Salahuddin, Michele Morrone (34) und Alex Newell (32).

Während Blake sich bei öffentlichen Events professionell und nahbar gibt, sind die Turbulenzen hinter den Kulissen nicht zu übersehen. Seit Dezember 2024 liegt sie mit Justin, aber auch mit dessen Produktionsfirma Wayfarer Studios, im Rechtsstreit. Die Vorwürfe reichen von sexueller Belästigung bis hin zur Verleumdung und haben inzwischen auch Ryan und weitere Personen aus Blakes Umfeld in Mitleidenschaft gezogen. Ihren Rückhalt scheinen ihr vor allem Familie und enge Freunde zu geben, die auch an diesem Abend für sie da waren. Die Freundschaft zu Anna, die zwischenzeitlich ebenfalls etwas zu bröckeln schien, sowie ihr Familienglück mit Ryan und ihren vier Kindern geben Blake den nötigen Halt in der aktuell schwierigen Lage.

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Premiere von "Another Simple Favor", April 2025

Getty Images Blake Lively und Anna Kendrick bei der Premiere von "Another Simple Favor"

