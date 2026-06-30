Neues Körpergefühl: Pamela Reif hat sechs Kilo zugenommen

Pamela Reif (29) hat sechs Kilogramm zugenommen und fühlt sich dabei besser denn je. Im Podcast "Baby got Business" spricht die Influencerin offen über ihren körperlichen Wandel und ihr neues Verhältnis zu sich selbst. Mit aktuell 54 Kilogramm auf der Waage sei sie so zufrieden wie noch nie, erzählt die 29-Jährige. "Ehrlich gesagt fühle ich mich richtig wohl, schön und stark mit mehr Fleisch auf den Rippen", so Pamela. Gleichzeitig reagierte sie in dem Gespräch gelassen auf Spekulationen über mögliche Schönheitsoperationen – die sie damit klar vom Tisch wischte.

Ausgelöst wurde das Umdenken durch eine ernste Erkrankung: Eine schwere Lungenentzündung war der Wendepunkt, den Pamela als Tiefpunkt einer langen Phase beschreibt, in der ihr Körper permanent am Limit war. Besonders belastend seien intensive Geschäftsreisen nach China gewesen, bei denen sie sich in allen Lebensbereichen auf 100 Prozent gepusht hatte. Da sie an ihrem beruflichen Tempo nicht so schnell etwas ändern konnte, entschied sie sich, beim Lifestyle die Bremse zu ziehen: weniger Sport, mehr Erholung, mehr Essen. "Ich trainiere nicht mehr so viel. Ich esse auf jeden Fall auch viel mehr. Auch Dessert", erzählt sie im Podcast. Lebensmittel, die früher für sie tabu waren, gehören heute wieder ganz selbstverständlich zu ihrem Alltag.

Ursprünglich hatte Pamela die Gewichtszunahme als vorübergehende Massephase für den gezielten Muskelaufbau geplant – darüber hatte die Fitness-Creatorin bereits in der Vergangenheit gesprochen. Dass sich daraus ein dauerhafter Lebensstilwandel entwickeln würde, war zunächst nicht absehbar. Für ihre Millionen Follower sendet die gebürtige Karlsruherin damit ein klares Signal: Gesundheit geht vor – und zwar auf ganz natürlichem Weg. Statt sich von der Waage stressen zu lassen, setzte sie auf Krafttraining und Muskelaufbau. Eine Rückkehr zu ihrem früheren Gewicht war für sie zu dem Zeitpunkt kein Ziel.

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Imago Pamela Reif, April 2025

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Imago Pamela Reif beim OMR Festival 2026 in Hamburg

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Getty Images Pamela Reif beim WorldChanger Tennis Tournament zugunsten der Alexander Zverev Foundation im Hotel Stanglwirt, Going, 26. Juni 2023