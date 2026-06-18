"Massephase": Deshalb hat Influencer Pamela Reif zugenommen

Fitnessstar Pamela Reif (29) hat in letzter Zeit an Gewicht zugenommen – und das ganz bewusst. Im Podcast "Baby got Business" sprach die Influencerin offen darüber, was hinter ihrer Gewichtszunahme steckt und warum sie sich dazu entschieden hat, mehr zu essen als früher. Außerdem erklärte sie, dass ihr Fokus aktuell stark auf Krafttraining und Muskelaufbau liege. Die extra Kilos sieht sie dabei nicht als Problem, sondern als logischen Teil ihrer körperlichen Entwicklung.

Ein wichtiger Faktor für ihre Entscheidung ist laut Pamela auch ihr stressiger Alltag. Stress beeinträchtige den Körper auf verschiedenen Ebenen und koste Ressourcen, erklärte sie im Gespräch. Vor diesem Hintergrund habe sie ihre Perspektive auf ihren Körper verändert und sich gedacht: "Dann mache ich eben mal eine Massephase." Eine Rückkehr zu ihrem früheren Gewicht strebt die Unternehmerin dabei ausdrücklich nicht an.

Pamela gehört zu den bekanntesten deutschen Fitness-Influencerinnen und hat sich über die Jahre mit Workout-Videos und Ernährungstipps eine riesige Community aufgebaut. Auf Instagram folgen ihr mehrere Millionen Menschen. Neben ihren Social-Media-Aktivitäten hat sie außerdem ein eigenes Unternehmen aufgebaut, das unter anderem Nahrungsergänzungsmittel und Riegel umfasst. Die Karlsruherin wurde am 9. Juli 1996 geboren und ist damit noch keine 30 Jahre alt.

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Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Fitness-Influencerin

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Getty Images Pamela Reif spricht beim OMR Festival in Hamburg, 6. Mai 2026

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Getty Images Pamela Reif im Juni 2023