Ein seltener Anblick: Pamela Reif zeigt sich mit ihrem Vater

Pamela Reif (29) überrascht ihre Fans. Auf Instagram hat die Fitness-Influencerin überraschend ein seltenes Foto geteilt, das sie fröhlich mit ihrem Vater zeigt. Die Bilder entstanden während eines Segeltrips und zeigen sie und ihren Vater strahlend auf einem Boot. Zu den Aufnahmen schreibt Pamela humorvoll: "Hallo Papa Reif. Weißt du, normalerweise steht er lieber hinter der Kamera, aber zum zweiten Mal in der Geschichte (haha) hast du die Chance, ihm etwas Liebe zu schenken."

Die Netz-Bekanntheit gibt auf Social Media regelmäßig Einblicke in ihr Leben. Dabei stehen oft ihre Mutter und ihr Bruder Dennis im Mittelpunkt, die sie auch bei ihrer Arbeit unterstützen und begleiten. Ihr Vater zieht es offenbar aber eher vor, im Hintergrund zu bleiben. Der Schnappschuss mit ihm ist also eine echte Rarität. In dem Post verrät Pamela zudem auch noch ein paar Details zu Papa Reif: "Mit Ende 20 segelte er (hauptsächlich alleine) von Europa bis nach Australien! Das brachte mich zum Nachdenken – machen junge Leute heutzutage noch solche verrückten Abenteuer?"

Einblicke in ihr Liebesleben gibt Pamela im Vergleich zu ihrem Familienleben aber eher nicht. So datete sie still und heimlich Willi Whey (30) – die Trennung machte sie nicht publik. "Wir waren rund zwei Jahre zusammen. Es war eine wunderschöne Zeit mit einer großartigen Frau. Pamela ist wirklich eine Traumfrau. Es war eine Ehre, ihre private Seite kennenzulernen", erklärte dieser aber im Mai gegenüber Bild. Die beiden hätten zu unterschiedliche Vorstellungen vom Leben gehabt – während Willi die Welt erkunden will, ist Pamela ein leidenschaftlicher Workaholic.

Instagram / pamela_rf Pamela Reif mit ihrem Papa im Juli 2025

Instagram / pamela_rf Pamela Reif mit ihrer Mutter im Mai 2025

Instagram / williwhey Willi Whey im Juni 2024