Jessica Alba und ihre Kinder lieben Pamela Reifs Workouts

Eigentlich war Pamela Reif (29) diejenige, die nervös war – aber am Ende des Treffens war es die Hollywood-Schauspielerin Jessica Alba (45), die den Fanmoment lieferte. Die deutsche Fitnessinfluencerin teilte nun auf Instagram ein Video, das eine überraschende Begegnung mit der Schauspielerin zeigt. Darin offenbarte Jessica, dass sie Pamelas Workout-Content bereits kennt und ihn sogar regelmäßig nutzt: "Ich kenne deine Videos. Ich habe dich während Covid entdeckt."

Doch damit nicht genug: Die Schauspielerin verriet auch, dass nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Töchter regelmäßig mit Pamelas Videos schwitzen. "Meine Töchter und ich machen deine Videos. Deine Abs-Workouts, alles. Sie sind so schwer", sagte Jessica. Pamela war von dem Zusammentreffen sichtlich überwältigt und wandte sich anschließend mit einem Kommentar direkt an ihre Follower: "Nächstes Mal, wenn ihr leidet, denkt daran, dass Jessica und ihre Kinder genau das Gleiche fühlen! Kneift mich, ich konnte nicht glauben, dass sie mich tatsächlich erkannt hat."

Pamela Reif zählt zu den erfolgreichsten Fitness-Influencerinnen weltweit. Auf ihren Social-Media-Kanälen teilt sie regelmäßig Workout-Videos, die von Dance-Workouts über Krafttraining bis hin zu Ausdauerübungen reichen – darunter auch die von Jessica angesprochenen Abs-Workouts. In den vergangenen Monaten hat sich auch Pamela körperlich ein wenig verändert – die Influencerin hat sechs Kilo zugenommen und könnte glücklicher kaum sein. "Ich trainiere nicht mehr so viel. Ich esse auf jeden Fall auch viel mehr. Auch Dessert", berichtete sie im Podcast "Baby got Business".

Anzeige Anzeige

Instagram / pamela_rf Jessica Alba und Pamela Reif, Juni 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Alba bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Pamela Reif beim WorldChanger Tennis Tournament zugunsten der Alexander Zverev Foundation im Hotel Stanglwirt, Going, 26. Juni 2023

Anzeige