Pamela Reif will mit 40 Jahren auf eigenen Beinen stehen

Pamela Reif (29) hat angekündigt, sich schrittweise aus der Welt des täglichen Content-Postens zurückzuziehen. In einem Interview mit Bild erklärte die Fitness-Influencerin, die Millionen Menschen mit ihren Workouts begeistert, dass sie sich ein anderes Leben mit mehr Unabhängigkeit wünscht. "Ich will nicht mit 40 noch jeden Tag Content posten. Ich will dann längst auf eigenen Beinen stehen", betonte Pamela. Stattdessen konzentriere sie sich darauf, hinter den Kulissen ein eigenes Imperium aufzubauen, mit dem sie neue Wege beschreiten möchte.

Neben ihren beliebten Fitness-Videos auf YouTube, die von Einsteigern bis zu Profis geschätzt werden, setzt die gebürtige Karlsruherin auf unternehmerische Tätigkeiten. Mit gesunden Lebensmittelprodukten für Fitnessbegeisterte hat sie sich bereits einen Namen gemacht und will aktiv an den Strategien hinter ihren Projekten mitarbeiten. Die blonde Schönheit verriet auch, dass sie in der Vergangenheit oft bis spät in die Nacht gearbeitet hat, diese Gewohnheit jedoch inzwischen gegen einen strukturierten Tagesablauf eingetauscht hat. Früh schlafen gehen und früh aufstehen lautet jetzt ihr Erfolgsrezept.

Doch nicht nur beruflich stand Pamela zuletzt im Fokus. Auch privat sorgte die Influencerin für Schlagzeilen. Vor rund zwei Monaten wurde das Liebes-Aus mit TikToker Willi Whey öffentlich. Zwar bestätigte Pamela selbst nie eine Beziehung, doch Willi verriet gegenüber Bild: "Wir waren rund zwei Jahre zusammen. Es war eine wunderschöne Zeit mit einer großartigen Frau. Pamela ist wirklich eine Traumfrau." Der Fitness-Star ließ dabei durchblicken, dass vor allem unterschiedliche Lebensstile das Aus besiegelt haben. "Sie ist ein absoluter Workaholic, ich bin eher der Abenteuertyp," gestand Willi. Trotzdem betonte er, dass es kein böses Blut gebe und sie weiterhin freundschaftlich in Kontakt stünden.

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Juni 2025

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Fitness-Influencerin

Wallocha, Stephan / ActionPress Pamela Reif, Fitness-Influencerin

