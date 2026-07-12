Throwback: Fans feiern Pamela Reifs Stretching mit Haaland

Pamela Reif (30) hat auf Instagram einen Throwback-Clip geteilt, der sie und Fußballstar Erling Haaland (25) bei einer gemeinsamen Stretching-Session zeigt. Das Video stammt bereits aus der Zeit, als Haaland noch beim BVB unter Vertrag war – also von vor rund fünf Jahren. Anlässlich seines aktuellen WM-Auftritts mit der norwegischen Nationalmannschaft teilte die Fitness-Influencerin den nostalgischen Clip erneut mit ihrer Community. "Ich bin total beeindruckt von Erling – ein Rückblick auf unsere Dehnungsrunde", schrieb Pamela dazu und ergänzte: "Die Zeit vergeht wie im Flug."

Der Beitrag kam bei den Fans der beiden ausgesprochen gut an. In den Kommentaren häuften sich Herzchen-Emojis und begeisterte Reaktionen wie "Meine zwei liebsten Menschen", "Die Besten" oder "Bester Mann". Besonders der humorvolle Tonfall des Videos begeisterte die Zuschauer – Erling überraschte die Fitness-Queen damals nämlich mit charmanten Aussagen über Deutschland: "Schnitzel ist das, was ich an Deutschland am meisten mag. Magst du Schnitzel? Ich mag die Autobahn auch, um ehrlich zu sein." Ein Fan fasste die allgemeine Stimmung treffend zusammen und kommentierte mit einem schlichten "Schnitzel auf die Eins!" Dass Haaland und seine Mannschaft bei der WM gegen England ausschieden, tat der guten Stimmung rund um den Clip dabei keinen Abbruch.

Doch der Hype um Erling ist gerade nicht nur auf Instagram riesig. Wie die peruanische Meldebehörde am Freitag mitteilte, haben in Peru Hunderte Eltern ihre Neugeborenen nach dem Stürmer benannt. Schon 468 Kinder wurden demnach mit "Haaland" als Vorname registriert, weitere 91 Babys sogar mit dem kompletten Namen "Erling Haaland". Behördensprecher Ivan Torres erklärte bei Panamericana Television: "Fußballstars dienen den Peruanern als Inspiration, ihre Kinder mit diesen Namen registrieren zu lassen." Und er witzelte sogar: "Haaland ist auch Peruaner."

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Pamela Reif und Erling Haaland

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Imago Pamela Reif, April 2025

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Imago Erling Haaland wärmt sich vor Norwegen gegen Frankreich bei der WM 2026 im Boston Stadium in Foxborough auf