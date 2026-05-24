Pamela Reif in der Fan-Kritik: Müsliriegel sorgt für Ärger

Eine ungewöhnliche Marketing-Aktion rund um einen neuen Matcha-Müsliriegel bringt Pamela Reif (29) gerade ordentlich Gegenwind ein. Influencerin und Unternehmerin Nona hatte Anfang Mai in einem TikTok-Video öffentlich behauptet, dass eine Zusammenarbeit mit Pamelas Marke "Naturally Pam" für einen Matcha-Himbeer-Riegel bereits in trockenen Tüchern sei – obwohl es bis dahin gar keine Einigung gegeben hatte. Als Pamela auf das Video aufmerksam wurde, reagierte sie sichtlich überrascht und stellte klar: "Die Idee finde ich super. Aber wir haben nie entschieden, dass wir einen Riegel zusammen herausbringen. Jetzt bekomme ich natürlich hunderte Nachrichten von Leuten, die sich natürlich über diese Aktion freuen." Trotzdem folgte schon kurz darauf das offizielle Ankündigungsvideo für das fertige Produkt – und genau das brachte die Fans auf die Palme.

Nona gab auf TikTok offen zu, die Zusage schlicht erfunden zu haben, um Pamela vor vollendete Tatsachen zu stellen. Diese Strategie habe sie sich bei Miley Cyrus (33) abgeschaut: Die Sängerin hatte, wie das Magazin Variety berichtete, einfach begonnen, eine Jubiläumsshow für ihre frühere Serie "Hannah Montana" anzukündigen, woraufhin Disney sich durch den Enthusiasmus der Fans genötigt sah, die Show tatsächlich umzusetzen. Nona räumte außerdem ein, dass ein eigennütziges Interesse dahintersteckt – denn sie vertreibt unter ihrer eigenen Marke ein Matcha-Getränk und hätte von der Kooperation mit Pamelas erfolgreicher Fitnesslinie profitiert. Nur wenige Tage nach Nonas erstem TikTok-Video folgten bereits ein gemeinsames Video der beiden und schließlich das Produktankündigungsvideo.

Die rasante Entwicklung – von der angeblichen ersten Idee bis zum fertigen Produkt in nur wenigen Wochen – weckte bei vielen Followern Zweifel. "Von Idee bis er kommt in zwei bis drei Wochen? Geht das echt so schnell?", fragte eine Nutzerin auf Instagram. Auch unter Pamelas eigenen Beiträgen meldeten sich kritische Stimmen zu Wort. "Das erste Produkt von dir, das ich definitiv nicht kaufen werde", schrieb eine Followerin. Unter Nonas Videos fielen die Reaktionen ähnlich aus: "Peinliches Marketing, darauf entfolge ich", kommentierte eine Nutzerin, während eine andere schrieb: "Marketing hin oder her: absolut komisch. Ich blockiere jetzt beide."

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