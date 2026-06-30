Poolunfall: Ruby Rose wurde ins Krankenhaus eingeliefert

Für Ruby Rose (40) hat ein ganz normaler Montag mit einem Schrecken geendet: Die australische Schauspielerin stürzte zu Hause in ihrem Garten in den USA in ihren Pool und verletzte sich dabei schwer. Sie hatte versucht, mit einem Gartenschlauch einen Bereich hinter dem Becken zu bewässern, verlor dabei das Gleichgewicht und stürzte vom Rand ins Wasser – wobei sie mit den Rippen gegen die Poolkante prallte. Wie Ruby selbst ihren Fans auf Instagram und Threads mitteilte, landete sie direkt im Krankenhaus. Die Diagnose: gleich zwei gebrochene Rippen.

Die 40-Jährige teilte auf Threads ein Video des Vorfalls und schrieb dazu: "Eine Sekunde bin ich noch hier und rede mit euch. Im nächsten Moment liege ich mit zwei gebrochenen Rippen im Krankenhaus. Was für ein verdammter Montag." In dem Clip wirkt Ruby deutlich mitgenommen, sie hält sich im Wasser immer wieder die Seite und ringt sichtbar mit den Schmerzen. Auch in ihrer Instagram-Story meldete sie sich zu Wort: "R.I.P. meinen Rippen und dem Rest meines Sommers. Mehrere sind gebrochen", schrieb sie mit einem lachenden und weinenden Emoji.

Es ist nicht das erste Mal, dass Ruby mit einem Krankenhausaufenthalt zu kämpfen hat. 2019 zog sie sich bei einem Stunt für ihre Rolle in der Serie "Batwoman" eine schwere Verletzung zu – zwei Bandscheibenvorfälle in der Wirbelsäule, die sie beinahe zum Paraplegiker gemacht hätten. Gegenüber TV Week erzählte sie kürzlich, wie traumatisch diese Zeit für sie war: "Die Erinnerungen daran waren so schlimm, dass ich mich 2021 für drei Monate in eine Trauma-Einrichtung begeben musste, damit ich lernen konnte, darüber zu reden, ohne in Ohnmacht zu fallen." Sie beschrieb die Erfahrung als "entsetzlich" und betonte: "Ich war während der ganzen Zeit so sehr allein." Zuletzt stand die Schauspielerin in der australischen Dokuserie "The Hospital: In the Deep End" vor der Kamera.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ruby Rose im August 2019

Anzeige Anzeige

Imago Ruby Rose bei der Weltpremiere von "xXx: Return of Xander Cage" im National Auditorium in Mexiko-Stadt

Anzeige Anzeige

Imago Ruby Rose als Batwoman in der Pilotfolge der Serie "Batwoman" (Staffel 1, Episode 1)