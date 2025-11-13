Ruby Rose schießt: Sydney Sweeney ruinierte Biopic "Christy"

Nach einem enttäuschenden Kinostart von "Christy", der Filmbiografie über die Boxerin Christy Martin, meldet sich Ruby Rose (39) zu Wort – mit scharfer Kritik an ihrer Kollegin Sydney Sweeney (28). Die Schauspielerin, die laut eigener Aussage ursprünglich für die Hauptrolle vorgesehen war, machte auf Threads den Euphoria-Star für das schwache Debüt verantwortlich und schrieb: "Du bist ein Schwachkopf, und du hast den Film ruiniert. Punkt. Christy hätte Besseres verdient." Später entschuldigte sie sich jedoch dafür, den Begriff "Schwachkopf" verwendet zu haben, und erklärte, sie hätte besser "Psychopath" schreiben sollen.

Ruby erklärte, das ursprüngliche "Christy"-Drehbuch sei lebensverändernd gewesen und habe sie tief berührt. Besonders schätzte sie, dass die Menschen hinter dem Projekt eine enge Verbindung zu der Geschichte hatten – viele von ihnen seien selbst Teil der LGBTQ+-Community gewesen. Ihrer Meinung nach habe Sydney die Botschaft des Films jedoch verfälscht: "Dass ihr PR-Team jetzt über das Scheitern spricht und behauptet, [Sydney] habe den Film 'für die Menschen' gemacht – keiner dieser 'Menschen' will jemanden sehen, der sie hasst und so tut, als wäre er einer von uns."

Der Film spielte kurz nach dem Kinostart umgerechnet nur rund 1,1 Millionen Euro ein. Während Ruby ihrem Unmut öffentlich Luft machte, zeigte sich Sydney, die auch als Produzentin beteiligt war, auf Instagram kämpferisch und emotional. "Ich bin stolz", schrieb sie und erklärte weiter: "Danke an alle, die gesehen, gefühlt und geglaubt haben und glauben werden. Wenn 'Christy' auch nur einer Frau den Mut gibt, den ersten Schritt in Richtung Sicherheit zu gehen, dann haben wir es geschafft." Zum Schluss richtete sich die 28-Jährige direkt an ihr Vorbild: "Ich liebe dich, Christy."

Sam Tabone/Getty Images for GWB Entertainment, Maya Dehlin Spach/Getty Images Collage: Ruby Rose und Sydney Sweeney

IMAGO / Avalon.red Christy Martin, ehemalige Boxerin

IMAGO / ZUMA Press Wire Christy Martin und Sydney Sweeney, Oktober 2025