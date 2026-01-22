Ruby Rose enthüllt: So divenhaft verhält sich Nicki Minaj

Ruby Rose (39), bekannt aus Orange Is the New Black, hat auf Threads überraschend scharfe Kritik an Nicki Minaj (43) geäußert. Die Schauspielerin teilte ihre Erlebnisse von einer gemeinsamen Tour mit der Rapperin und schilderte, dass Nickis Verhalten hinter den Kulissen alles andere als angenehm gewesen sei. „Ich war mit Nicki Minaj auf Tour. Ihr Ego ist so übertrieben, dass sie nach jeder Show jemanden öffentlich feuern musste." Besonders absurd: Ein Bodyguard wurde angeblich entlassen, weil er Nicki nicht "nahtlos genug" von der Bühne getragen habe. Höhepunkt des Dramas war laut Ruby eine Geburtstagsfeier, bei der eine Videomontage von Freunden und Prominenten gezeigt wurde. Da niemand Nickis korrektes Alter angegeben hatte, sei die Stimmung eskaliert.

Ruby ist jedoch nicht die Einzige, die sich negativ über Nicki äußerte. Auch Schauspielerin Yvette Nicole Brown richtete sich mit einem Vorwurf an die Öffentlichkeit: Laut ihrer Erzählung habe die Sängerin ein Team für eine Anprobe in ihrem Haus arbeiten lassen, den Beteiligten jedoch verboten, die Badezimmer zu benutzen – selbst die Gäste-Toilette im Eingangsbereich. Ob es sich bei den Schilderungen von Ruby und Yvette um einen Einzelfall oder ein wiederkehrendes Muster handelt, bleibt unklar. Nicki hat sich zu den Behauptungen bislang nicht geäußert, und eine Stellungnahme seitens ihres Managements steht ebenfalls noch aus.

Nicki ist nicht zum ersten Mal Ziel von Kritik, wenn es um den Umgang mit ihrem Umfeld geht. In der Vergangenheit gab es Streitigkeiten mit ehemaligen Angestellten, die sogar in rechtliche Auseinandersetzungen mündeten. Diese Vorfälle stehen im Kontrast zu dem öffentlichen Bild, das die Musikerin gerne von sich vermittelt, und werfen Fragen über ihre Arbeits- und Verhaltensweisen abseits der Bühne auf. Trotz ihrer gelegentlichen Skandale bleibt die Rapperin jedoch eine der einflussreichsten und erfolgreichsten Künstlerinnen im Musikgeschäft und zählt Millionen Fans weltweit. Ob sie sich künftig zu den Vorwürfen äußern wird, bleibt abzuwarten.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Ruby Rose und Nicki Minaj

Getty Images Ruby Rose, Schauspielerin

Getty Images Nicki Minaj im September 2023