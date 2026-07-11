Ruby Rose tauscht Hollywood gegen ein ruhiges Leben ein

Einst war Ruby Rose (40) eine der bekanntesten australischen Exportschlager Hollywoods – mit Rollen in Blockbustern und einer der prominentesten DC-Serien überhaupt. Heute sieht das Leben der 40-jährigen Schauspielerin ganz anders aus: Statt roter Teppiche und Filmpremieren verbringt sie einen Großteil ihrer Zeit in einer abgelegenen Hütte im australischen Bundesstaat Victoria. Das Holzhaus mit schwarzer Außenverkleidung, raumhohen Glasfronten und markanten Dreiecksfenstern mit Meerblick liegt inmitten von Buschland in Küstennähe. Auf Instagram taucht der Rückzugsort immer wieder auf – auf die Frage eines Fans nach dem genauen Standort antwortete Ruby schlicht: "Ein magischer Geheimort in Victoria."

Neben ihrem australischen Rückzugsort pendelt die Schauspielerin weiterhin zwischen Australien und den USA. In Los Angeles besitzt sie ein Haus mit vier Schlafzimmern im Viertel Valley Village, das sie 2021 für umgerechnet rund 3,7 Millionen australische Dollar erworben hat. Rund um dieses Anwesen machte sie zuletzt mit einem schmerzhaften Missgeschick auf sich aufmerksam: Beim Reinigen ihres Pools verlor Ruby das Gleichgewicht, prallte gegen eine Mauer und stürzte ins Wasser – mehrere Rippen brachen dabei. Auf Instagram teilte sie das Video des Unfalls, auf Threads hielt sie ihre Follower auf dem Laufenden: "Eine Sekunde rede ich noch mit euch. Im nächsten Moment liege ich mit zwei gebrochenen Rippen im Krankenhaus."

Ruby hatte ihren internationalen Durchbruch mit der Rolle der Stella Carlin in der Netflix-Serie "Orange Is the New Black", bevor sie in Filmen wie "John Wick 2" und "The Meg" sowie der Superheldenserie "Batwoman" zu sehen war. Die Serie verließ sie 2020 nach einer Staffel unter umstrittenen Umständen – zunächst nannte sie gesundheitliche Probleme als Grund, später auch eine Latexallergie, die die Arbeit am Set erschwert hatte. Danach kehrte sie zunächst für eine längere Auszeit nach Australien zurück, verbrachte Zeit mit ihrer Familie und kehrte anschließend für weitere Filmprojekte in die USA zurück. Seitdem ist sie nur noch gelegentlich auf der Leinwand zu sehen.

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Getty Images Ruby Rose, Schauspielerin

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Instagram / rubyrose Ruby Rose beim Wandern im Mai 2026

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Imago Ruby Rose als Batwoman in der Pilotfolge der Serie "Batwoman" (Staffel 1, Episode 1)