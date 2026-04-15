Polizei untersucht Ruby Roses Vorwürfe gegen Katy Perry

Die Polizei im australischen Bundesstaat Victoria hat offiziell Ermittlungen gegen Pop-Superstar Katy Perry (41) aufgenommen. Hintergrund sind die schweren Vorwürfe, die Schauspielerin Ruby Rose (40) kürzlich auf der Plattform Threads gegen sie erhoben hatte. Demnach soll Katy die Australierin im Jahr 2010 in dem Nachtklub Spice Market in Melbourne sexuell übergriffig behandelt haben. "Detektive des Melbourne Sexual Offences and Child Abuse Investigation Team ermitteln wegen einer historischen sexuellen Körperverletzung, die sich 2010 in Melbourne ereignet hat", teilte ein Sprecher der Victoria-Polizei gegenüber Daily Mail mit. "Der Polizei wurde mitgeteilt, dass sich der Vorfall in einem konzessionierten Betrieb in der Innenstadt von Melbourne ereignet hat." Da die Ermittlungen noch andauern, sei es "nicht angemessen, sich zu diesem Zeitpunkt weiter zu äußern."

Ruby hat nach Einreichung ihrer Berichte bei der Polizei auf Threads erklärt, dass sie sich nun nicht mehr öffentlich zu dem Fall äußern darf. "Dies ist eine Standardanfrage der Polizei und in vielerlei Hinsicht durchaus eine Erleichterung. Ich kann jetzt den Heilungsprozess beginnen", schrieb sie und fügte hinzu: "Es wird so aussehen, als würde ich alles ignorieren – von unterstützenden Nachrichten bis hin zu den Erfahrungen anderer Menschen. Aber das tue ich nicht." Katy selbst bestreitet die Anschuldigungen weiterhin vehement. Ihr Team bezeichnete die Aussagen durch Rubys Vertreter als "gefährliche und rücksichtslose Lügen" und erklärte, Ruby habe "eine gut dokumentierte Geschichte, auf Social Media schwere öffentliche Anschuldigungen gegen verschiedene Personen zu erheben".

Ruby hatte in ihrem ursprünglichen Threads-Post auch angemerkt, dass es sie "fast zwei Jahrzehnte" gekostet habe, den Vorfall öffentlich anzusprechen, da sie zum Zeitpunkt des Vorfalls erst Anfang zwanzig gewesen sei. Die Schauspielerin und Katy sind nicht zum ersten Mal aneinandergeraten: Bereits 2017 hatte Ruby Katys Song "Swish Swish" als "absichtlichen Mist" bezeichnet, zog ihre Aussage aber wenige Tage später zurück. In einem Post auf X schrieb sie damals: "Gemein zu sein passt nicht zu mir und macht mich schmutzig."

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Getty Images Katy Perry, April 2025

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Imago Ruby Rose bei der Weltpremiere von "xXx: Return of Xander Cage" im National Auditorium in Mexiko-Stadt

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Getty Images Popstar Katy Perry im July 2025 in Paris