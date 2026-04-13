Katy Perrys Team kontert Ruby Rose' schwere Anschuldigungen

Katy Perry (41) sieht sich aktuell mit schweren Anschuldigungen konfrontiert: Die Schauspielerin Ruby Rose (40) hatte die Sängerin auf der Plattform Threads öffentlich des sexuellen Missbrauchs beschuldigt. Sie behauptet, Katy habe sie in dem Nachtklub Spice Market in Melbourne sexuell übergriffig behandelt. Sie gab an, wegen des Vorfalls sogar zur Polizei gegangen zu sein. Nun meldet sich Katys Team zu Wort und reagiert gegenüber dem US-Portal Just Jared mit deutlichen Worten auf die Anschuldigungen, die seit dem Morgen im Netz für Aufsehen sorgen.

Ein Sprecher der "Unconditionally"-Interpretin bezeichnete die Behauptungen als "kategorisch falsch" und als "gefährliche, leichtsinnige Lügen". In dem Statement gegenüber Just Jared heißt es: "Die Vorwürfe, die Ruby Rose in den sozialen Medien über Katy Perry verbreitet, sind nicht nur kategorisch falsch, sie sind gefährliche, leichtsinnige Lügen. Rose hat eine gut dokumentierte Geschichte ernsthafter öffentlicher Anschuldigungen in den sozialen Medien gegen verschiedene Personen, Behauptungen, die von den Genannten wiederholt bestritten wurden." Seitdem hat Ruby sich nicht erneut öffentlich geäußert.

Ruby hatte die Vorwürfe ursprünglich in einem Kommentar geäußert, der im Zusammenhang mit einem Post über Katys Reaktion auf Justin Biebers (32) Coachella-Auftritt kursierte. In den darauffolgenden Beiträgen auf Threads erklärte die Schauspielerin auch, warum sie so lange geschwiegen hatte: Katy habe ihr nach dem Vorfall dabei geholfen, ein US-Visum zu erhalten, weshalb sie die Geschichte zunächst als lustige Anekdote dargestellt habe. Wie die Situation weitergeht, bleibt offen.

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Imago Katy Perry bei der "Life Times"-Tour 2025 in Casalecchio di Reno, Italien

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Getty Images Ruby Rose bei der Premiere von "2:22 - A Ghost Story" in Melbourne

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Getty Images Katy Perry, Sängerin