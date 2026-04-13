Ruby Rose beschuldigt Katy Perry des sexuellen Missbrauchs

Ruby Rose (40) erhebt schwere Vorwürfe gegen Popstar Katy Perry (41). Auf der Plattform Threads beschuldigt sie die Sängerin, sie in einem Nachtclub in Melbourne sexuell missbraucht zu haben. Der Vorwurf kam, nachdem ein Post über Katys Reaktion auf Justin Biebers (32) Coachella-Auftritt die Runde machte. Ruby schrieb daraufhin in einem Kommentar: "Katy Perry hat mich im Spice Market Nightclub in Melbourne sexuell missbraucht. Mir ist es egal, was sie denkt." In weiteren Beiträgen schilderte die Schauspielerin drastische Details des angeblichen Vorfalls und erklärte, sie habe die Geschichte danach als lustige Anekdote dargestellt, weil sie nicht gewusst habe, wie sie sonst damit umgehen solle. Außerdem gab sie zu, dass Katy ihr nach dem Vorfall dabei geholfen habe, ein US-Visum zu bekommen, weshalb sie geschwiegen habe.

Auf die Frage eines Nutzers, warum sie keine Anzeige erstattet habe, antwortete Ruby zunächst, sie habe selbst nicht vor, zur Polizei zu gehen. Doch kurz darauf hatte die aus der Serie "Orange Is The New Black" bekannte Schauspielerin offenbar ihre Meinung geändert. Plötzlich kündigte sie an: "Heute werde ich eine Polizeiwache aufsuchen, um zu sehen, ob meine Erfahrungen untersucht werden können", schrieb sie. Wenige Stunden später meldete sie sich erneut im Netz bei ihren Fans und bestätigte: "Ich habe es getan." Katy, die sich erstmals mit Vorwürfen dieser Art konfrontiert sieht, hat sich bislang nicht dazu geäußert.

Ruby Rose wurde 1986 in Melbourne, Australien, geboren und outete sich schon mit zwölf Jahren als lesbisch. Ihre Karriere startete sie als Moderatorin beim Musiksender MTV Australia, bevor sie bei "Orange Is The New Black" als Stella Carlin ihren internationalen Durchbruch feierte. Katy gilt seit ihrem 2008er Hit "I Kissed A Girl" als eine der erfolgreichsten Popkünstlerinnen der Welt. Zwischen Ruby und Katy gab es bereits 2017 einen öffentlichen Streit, auf den auch mehrere Nutzer in der Diskussion auf Threads hinwiesen. Ruby deutete in ihren Beiträgen außerdem an, dass es in den Jahren davor noch mehr Vorfälle gegeben habe, über die sie bislang bewusst geschwiegen habe.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Ruby Rose und Katy Perry

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Getty Images Ruby Rose, Schauspielerin

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