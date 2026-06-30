"Überwältigt": Samuel Koch feiert seine Frau wie nie zuvor

Am Samstagabend war Samuel Koch (38) einer der Gäste auf dem roten Teppich der Eröffnungsgala des Filmfest München. Der 38-jährige Schauspieler erschien nicht nur, um die Premiere der ARD-Serie "Ritus" zu feiern, sondern hatte auch einiges über sein Privatleben zu erzählen. Gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news schwärmte er in höchsten Tönen von seiner Ehefrau – und verriet, dass ihn die Geburt seines Sohnes im Dezember 2025 nachhaltig verändert hat. "Für mich hat sich total verändert, dass ich meine Frau so feiere. Das habe ich noch nie erlebt", sagte Samuel. "Ich bin überwältigt, wie krass sie das macht, mit wie viel Freude und Liebe."

Der Schauspieler berichtete, dass sich durch das Vaterglück auch seine Prioritäten verschoben haben. Früher habe er oft gesagt, die wichtigsten Menschen in seinem Leben seien immer die, mit denen er gerade zusammen sei. Heute sehe er das anders. "Aber um ehrlich zu sein, sind meine Gefühle nicht mehr ganz meiner Meinung. Ich bin zwar gerne hier, aber ich wäre auch super gerne woanders", gab er zu. Auch sein Outfit für die Gala hatte er ganz seiner Frau überlassen: "Meine Frau hat's ausgesucht." Dass er an diesem Abend in München war, bezeichnete Samuel außerdem als besonderes Heimspiel – er wohne inzwischen in der bayerischen Landeshauptstadt und sei nur zehn Minuten bis zum Festival gefahren. In "Ritus" ist er gemeinsam mit Moritz Bleibtreu (54) zu sehen und spielt dort eine "kleine feine Rolle als nerdiger Buddy von Moritz Bleibtreu", wie er selbst beschreibt.

Samuel und seine Frau lernten sich einst bei den Dreharbeiten zur ARD-Telenovela Sturm der Liebe kennen und heirateten 2016. Ihr gemeinsamer Sohn kam im Dezember 2025 zur Welt. Dass Samuel nun als stolzer Vater auf dem roten Teppich steht und dabei so offen über die neue Dimension seiner Ehe spricht, zeigt, wie sehr ihn die vergangenen Monate bewegt haben.

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Imago Samuel Koch beim RTL-Spendenmarathon

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Imago Samuel Koch und Sarah Elena Timpe bei der Premiere des Circus-Theaters Roncalli im Werksviertel München, 24. Oktober 2025

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Getty Images Sarah Elena und Samuel Koch, Schauspieler