15 Jahre nach Unfall: Familie gibt Samuel Koch Halt

15 Jahre ist es her, dass Samuel Koch (37) bei seinem tragischen Unfall in der ZDF-Show "Wetten, dass..?" schwer verletzt wurde. Der damalige Stuntman verunglückte während eines Sprungs über ein fahrendes Auto und ist seither vom Hals abwärts gelähmt. Trotz seines unermüdlichen Einsatzes, den Vorfall als Arbeitsunfall anerkennen zu lassen, ist dieser Status bis heute rechtlich noch nicht geklärt. Die finanziellen Folgen sind immens: Pflegekosten im fünfstelligen Bereich, die nicht durch Versicherungen gedeckt sind, lasten auf Samuel und seiner Familie. "Ohne meine Familie wäre ich längst im Heim", gestand er jüngst im Interview mit Bild.

Besonders seine Mutter Marion, gelernte Krankenschwester, und sein Bruder Jonathan, der als Physiotherapeut tätig ist, leisten ihm täglich herausragende Unterstützung. Auch seine Frau Sarah Elena Timpe (40) und viele enge Freunde greifen ihm unter die Arme – nicht selten mit finanzieller und tatkräftiger Hilfe. Für Samuel ist es ein Herzensanliegen, diese Menschen zu entlasten. "Es geht nicht nur um mich", betonte er und verwies auf belastende Momente, wie etwa den Ausfall der Waschmaschine im Elternhaus – eine Reparatur oder ein Ersatz waren damals kaum finanzierbar. Während der Corona-Pandemie verlor der Schauspieler zudem zahlreiche Aufträge, was die Lage weiter verschärfte.

Trotz all dieser Hürden hat sich Samuel nie als Opfer gesehen. Nachdem er als erster vom Hals abwärts gelähmter Rollstuhlfahrer ein Schauspielstudium in Deutschland abschloss, verfolgt er seine Karriere auf der Bühne und vor der Kamera mit beeindruckendem Durchhaltevermögen. Mit seinem Verein "Samuel Koch und Freunde e.V." setzt er sich zudem für benachteiligte Kinder ein. Sollte er vor Gericht Erfolg haben, plant er, die Unterstützung seiner Familie und Freunde finanziell zurückzuzahlen. Es sind diese zwischenmenschlichen Bindungen, die ihn antreiben und ihm die nötige Kraft geben, weiterzumachen.

Galuschka,Horst Samuel Koch bei der "Trolls – Gemeinsam stark"-Premiere 2023

Getty Images Samuel und Sarah Elena Koch 2018 beim Filmfestival in München

Getty Images Samuel Koch mit seiner Frau Sarah Elena im Juli 2023