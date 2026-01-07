Weihnachtsbaby: Samuel Kochs Baby ist schon auf der Welt

Samuel Koch (38) im Babyglück. Der Schauspieler ist zum ersten Mal Papa geworden. Das verrät er zusammen mit seiner Frau Sarah Elena (40) gegenüber Bild. "Fürchtet euch nicht. Sehr, wir verkünden euch große Freude, denn unser Sohn ist geboren", heißt es poetisch in einer Mitteilung. Der kleine Junge soll auf den Namen Romeo hören und kurz vor Weihnachten das Licht der Welt erblickt haben. Die Freude bei den frisch gebackenen Eltern ist groß: "Mal hüpft unser Herz, plötzlich droht es zu schmelzen. Gefühle, die nicht in Worte zu fassen sind." Für das Ehepaar beginnt nun ein neues Kapitel. "Wir sind nun ganz offiziell Mama und Papa. Die erste Rolle – ganz ohne Casting – die nicht wir, sondern die uns schon jetzt gänzlich ausfüllt."

Bei der Geburt durfte Papa Samuel an der Seite seiner Sarah Elena sein. Ein Moment, den er sicher so schnell nicht vergessen wird. "Jetzt Zeuge zu sein von etwas scheinbar Alltäglichem, wie dem ersten Atemzug eines weiteren Wunders, zeigt, wie übernatürlich unsere Natur ist. Kurzum: Wir sind schockverliebt", schwärmt er. Ein besonderer Dank gehe vor allem an seine und Sarah Elenas Hebamme, die einen so wichtigen Beruf ausgeführt habe. Zeigen werden die beiden den Wonneproppen fürs Erste wohl nicht: "Wir freuen uns, wenn die Privatsphäre unseres süßen Sohnes bewahrt bleibt."

Dass Samuel und Sarah Elena zum ersten Mal Eltern werden, wurde bereits im November bekannt. Ganz selbstverständlich war die Schwangerschaft wohl nicht, denn immerhin ist der 38-Jährige seit seinem Unfall bei "Wetten, dass..?" 2010 querschnittsgelähmt. Doch bei früheren Gelegenheiten erklärte er bereits, dass das für die Fortpflanzung notwendige Nervensystem eigenständig funktioniere. Umso größer war die Freude über den Nachwuchs. "Wir sind sehr freudig aufgeregt und danken bereits jetzt für alle guten Wünsche", betonte Samuel im Gespräch mit dem Magazin. Die Enthüllung ihres "kleinen Geheimnisses" sei zwar ungeplant gewesen und habe ihn und seine Liebste erst überfordert – die ganzen Glückwünsche haben ihnen aber viel bedeutet.

Galuschka,Horst Samuel Koch bei der "Trolls – Gemeinsam stark"-Premiere 2023

Getty Images Sarah Elena und Samuel Koch, Schauspieler

Imago Samuel Koch und Sarah Elena Timpe bei der Premiere des Circus-Theaters Roncalli im Werksviertel München, 24. Oktober 2025