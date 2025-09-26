So viel muss Samuel Koch monatlich für seine Pflege zahlen

Samuel Koch (37), der seit seinem schweren Unfall in der TV-Show Wetten, dass..? 2010 querschnittsgelähmt ist, kämpft derzeit erneut um eine Klärung seiner Ansprüche vor Gericht. Dabei geht es ihm nach eigener Aussage nicht um die Schuldfrage, sondern um den Status seines Unfalls und potenzielle finanzielle Unterstützung. Denn wie er gegenüber Bild gesteht: Einen Großteil seiner monatlichen Kosten – ein fünfstelliger Betrag für Betreuung und Pflege – muss Samuel selbst tragen.

Den Alltag zu bewältigen, ist für den 37-Jährigen nur mit der Hilfe seines engen Familienkreises möglich. Seine Mutter gab einst ihren Beruf auf, um sich um ihn kümmern zu können, sein Bruder wurde Physiotherapeut, um ihn gezielt zu unterstützen. Auch sein Vater trägt organisatorisch und finanziell dazu bei, dass Samuel die notwendige Pflege zuteil wird. Samuels Fall wurde bereits vor mehreren Instanzen verhandelt und sorgt auch deshalb für Aufsehen, weil er weitreichende Konsequenzen für andere Unfälle im Fernsehkontext haben könnte. Ein Urteil des Bundessozialgerichts in Kassel verwies seinen Fall jüngst zurück an das Landessozialgericht Stuttgart, das darüber entscheiden soll, ob der Unfall als berufliche Tätigkeit gilt – ist dies der Fall, stehen Samuel zusätzliche Gelder zu.

Der Unfall ereignete sich, als Samuel in der Live-Show mit Thomas Gottschalk (75) versuchte, mithilfe von Sprungstiefeln über mehrere Autos zu springen, doch der vierte Wagen traf ihn und verursachte die lebensverändernde Verletzung. Neben seiner Familie, die ihn tatkräftig unterstützt, hält sich Samuel durch seine Tätigkeit als Schauspieler, Redner und Autor über Wasser. Mit Entschädigungszahlungen könnte er jedoch langfristig unabhängiger agieren, wie er Bild erklärte. Der mutige Umgang des Schauspielers mit seiner Situation, der inzwischen sogar wieder selbstständig atmet, hat viele inspiriert – doch der Alltag bleibt eine Herausforderung. "Ich will nichts, was mir nicht zusteht", so Samuel, "aber ich nehme alles dankbar an, was mein Leben erleichtert."

Getty Images Samuel Koch, Berlin

Getty Images Samuel Koch mit seiner Frau Sarah Elena beim "Großstadtrevier" 2016

Getty Images Samuel Koch im Dezember 2010 in Düsseldorf