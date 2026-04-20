Sarah und Samuel Koch geben erstmals Einblicke ins Babyglück

Babyupdate von Samuel Koch (38) und Sarah Elena Koch (40): Das Paar meldet sich erstmals seit der Geburt seines Sohnes Romeo Caspar bei den Fans – und teilt auf Instagram berührende Aufnahmen aus dem neuen Familienalltag. Am Sonntag, dem 19. April, postete Sarah Elena zwei intime Fotos, die sie mit ihrem Mann zeigen. Dazu wählte die Schauspielerin Zeilen aus Shakespeares "Romeo und Julia" und bedankte sich für die große Welle an Glückwünschen und bei ihrer Fotografin: "Manche Momente lassen sich nicht in Worte fassen – nur fühlen. Und doch hast du es geschafft, genau dieses Unsagbare für uns festzuhalten."

In den vergangenen Monaten hatten sich Sarah Elena und Samuel bewusst zurückgezogen, nachdem ihr Sohn kurz vor Weihnachten das Licht der Welt erblickt hatte. Unter den Fotos zitiert Sarah Elena: "Gefühl, an Inhalt reicher als an Worten, ist stolz auf seinen eigenen Wert und nicht auf Schmuck. Meine teure Liebe jedoch stieg so hoch, ich kann nicht mal die Hälfte davon schätzen." Während sich die frischgebackenen Eltern auf einem der beiden Fotos strahlend umarmen, deutet das andere einen intimen Moment an: Samuel und seine Partnerin schauen Stirn an Stirn und überglücklich auf etwas hinunter: vermutlich ihr gemeinsames Baby.

Ihr gemeinsamer Weg begann 2014 am Fürstenhof bei Sturm der Liebe. Ein Jahr später hielt Samuel um die Hand seiner Partnerin an, 2016 folgte die Hochzeit. Im Jahr 2020 ereignete sich jedoch ein schweres Unglück im TV, seit dem der Schauspieler vom Hals abwärts querschnittsgelähmt ist. Über die besonderen Umstände nach seinem Unfall bei Wetten, dass..? sprach Samuel gegenüber Berliner Kurier offen: "Vegetatives Nervensystem und zentrales Nervensystem sind ja getrennt und das vegetative Nervensystem funktioniert bei mir glücklicherweise. Verdauungs-, Atmungs- und Sexualorgane sind vom vegetativen Nervensystem angesteuert und deswegen ist da alles cool."

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Imago Samuel Koch und Sarah Elena Timpe beim B.Z.-Kulturpreis 2025 im Theater am Potsdamer Platz in Berlin

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Getty Images Samuel Koch mit seiner Frau Sarah Elena im Juli 2023

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Getty Images Samuel und Sarah Elena Koch 2018 beim Filmfestival in München