Samuel Koch meldet sich erstmals persönlich nach Baby-News

Samuel Koch (38) und seine Frau Sarah Elena (40) werden Eltern – und das schon sehr bald. Wie Bild berichtet, soll ihr erstes Kind um den 20. Dezember in München zur Welt kommen. Nachdem die frohe Botschaft öffentlich wurde, reagierte der Schauspieler mit bewegenden Worten und gab Einblicke in sein Gefühlsleben. "Wir sind sehr freudig aufgeregt und danken bereits jetzt für alle guten Wünsche", freute sich Samuel im Gespräch mit dem Blatt.

Die Schwangerschaft hielten Samuel und die Moderatorin so lange wie möglich aus der Öffentlichkeit heraus. Als die Baby-News vor wenigen Tagen öffentlich wurden, sei das Paar erst mal überfordert gewesen: "Am vergangenen Donnerstag waren wir doch ganz schön überfordert, als unser kleines (stetig wachsendes) Geheimnis gelüftet wurde." Dass ihre Fans sich so sehr mit den werdenden Eltern freuen, bedeutet ihnen viel. "Klar, auch wir freuen uns, wenn sich Freude potenziert", betonte Samuel.

Wie besonders der Kinderwunsch für das Paar ist, wurde in den vergangenen Monaten mehrfach deutlich. Sarah Elena erklärte schon vor einigen Monaten im TV: "Ein Kind ist ja wirklich mit das schönste Geschenk, das es gibt, aber es ist immer noch ein Wunder. Aber es ist ja kein Ding, das man mal eben so im Lidl kaufen geht." Mit ihrer Ehrlichkeit sorgte sie bei vielen Fans für Gänsehaut.

Imago Samuel Koch beim RTL-Spendenmarathon

Imago Samuel Koch und Sarah Elena Timpe bei der Premiere des Circus-Theaters Roncalli im Werksviertel München, 24. Oktober 2025

Imago Samuel Koch und Sarah Elena Timpe beim B.Z.-Kulturpreis 2025 im Theater am Potsdamer Platz in Berlin