15 Jahre her: So lebt Samuel Koch seit seinem TV-Unfall

Am 4. Dezember 2010 veränderte ein tragischer Unfall das Leben von Samuel Koch (38) für immer. Der damals 23-jährige Schauspielstudent stürzte in der ZDF-Sendung Wetten, dass..? bei einem waghalsigen Stunt aus großer Höhe und zog sich eine Querschnittslähmung zu. Millionen Zuschauer erlebten das Unglück live am Bildschirm mit, als er bei dem Versuch, mit einem Salto über ein fahrendes Auto zu springen, scheiterte. Besonders dramatisch: Das Fahrzeug wurde von seinem eigenen Vater gelenkt. Seit jenem Abend sitzt der Schauspieler im Rollstuhl.

Trotz der schweren Verletzung hat Samuel nicht aufgehört, seine Träume zu verfolgen. Nur vier Jahre nach dem Unfall bestand er die Schauspielprüfung an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Seitdem ist er in unzähligen Film- und Fernsehrollen sowie auf der Theaterbühne zu sehen gewesen. Derzeit gehört er laut RTL zum Ensemble der Kammerspiele München, wo er neben der Schauspielerei auch erste Schritte als Regisseur anstrebt. Parallel dazu engagiert er sich regelmäßig als Redner und Autor, um anderen Menschen Mut zu machen.

Privat erlebt der 38-Jährige aktuell einen besonders glücklichen Moment: Gemeinsam mit seiner Frau, der Schauspielerin Sarah Elena Timpe (40), erwartet er in wenigen Wochen ihr erstes Kind. Gegenüber Bild erklärte Samuel: "Wir sind sehr freudig aufgeregt und danken bereits jetzt für alle guten Wünsche." Als das Paar die Schwangerschaft nicht länger für sich behalten konnte, empfanden die beiden jedoch gemischte Gefühle. "Am vergangenen Donnerstag waren wir doch ganz schön überfordert, als unser kleines (stetig wachsendes) Geheimnis gelüftet wurde", verriet der Schauspieler ehrlich.

Getty Images Samuel Koch, Berlin

Getty Images Samuel Koch im Dezember 2010 in Düsseldorf

Imago Samuel Koch und Sarah Elena Timpe beim B.Z.-Kulturpreis 2025 im Theater am Potsdamer Platz in Berlin