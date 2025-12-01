Samuel Koch bricht sich die Nase bei Duschunfall im Hotel

Samuel Koch (38) hat sich bei einem Unfall in einem Wellness-Hotel in Österreich verletzt. Der Schauspieler stürzte in der Dusche, weil sein Rollstuhl nicht ausreichend gesichert war, und fiel dabei mit dem Gesicht auf den Boden. Dabei brach er sich die Nase und zog sich Prellungen zu, wie Bild berichtet. Der 38-Jährige zeigte sich jedoch bei einem Auftritt im Bayern-Park in Reisbach weiterhin tapfer und scherzte über seine Verletzungen. Seinen geplanten Theaterauftritt in den Münchner Kammerspielen musste er auf ärztliches Anraten absagen.

Trotz der schweren Verletzungen unternahm Samuel die Reise nach Reisbach, da er als langjähriger Freizeitpark-Fan einen besonderen Bezug zu solchen Orten hat. Zudem hatte sein Besuch einen gemeinnützigen Hintergrund: Der Freizeitpark unterstützt "Samuel Koch und Freunde e.V.", den Verein des Schauspielers, der sich für Menschen mit Behinderungen und pflegende Angehörige einsetzt. Während des Besuchs im Bayern-Park wurde zudem eine große Neuigkeit bekannt gegeben: Samuel und seine Frau Sarah Elena erwarten in wenigen Wochen ihr erstes gemeinsames Kind, das sie liebevoll ihr "Christkind" nennen.

Samuel und seine Frau, die 2016 heirateten, hatten sich schon lange ein Baby gewünscht. Dass dieser Traum nun wahr wird, beschreibt eine emotionale Wendung in ihrem gemeinsamen Leben. Für Samuel ist die baldige Geburt besonders glücklich, da er trotz seiner Querschnittslähmung immer positiv in die Zukunft blickt. Seine Verletzungen und Einschränkungen nimmt er dabei mit bewundernswerter Gelassenheit. Sein Motto, den Fokus auf das Schöne im Leben zu richten, scheint für ihn auch in schwierigen Zeiten der Schlüssel zu sein.

Anzeige Anzeige

ActionPress Samuel Koch im April 2019 in Hannover

Anzeige Anzeige

Getty Images Samuel Koch auf der Expowal in Hannover im April 2014

Anzeige Anzeige