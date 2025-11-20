Herzenswunsch erfüllt: Samuel Koch wird zum ersten Mal Papa

Samuel Koch (38) hat süße Neuigkeiten zu verkünden: Der Schauspieler und seine Frau Sarah Elena (40) werden zum ersten Mal Eltern. Wie Bild berichtet, soll der Wonneproppen schon Mitte Dezember das Licht der Welt erblicken. Ein offizielles Statement des Ehepaares gibt es aktuell aber noch nicht. Mit dem Baby erfüllen sich Samuel und Sarah Elena einen großen Herzenswunsch, denn immerhin ist es mit seiner Querschnittlähmung nicht selbstverständlich. In einem früheren YouTube-Interview mit Leeroy Matata erklärte der gebürtige Rheinland-Pfälzer, dass das notwendige Nervensystem aber eigenständig funktioniere.

Wie viel es den beiden bedeutet, ein Kind bekommen zu können, erklärte Sarah Elena schon vor einigen Monaten im TV: "Ein Kind ist ja wirklich mit das schönste Geschenk, das es gibt, aber es ist immer noch ein Wunder. Aber es ist ja kein Ding, das man mal eben so im Lidl kaufen geht." Laut Informationen des Magazins soll Sarah Elena noch vor einigen Wochen hochschwanger auf der Theaterbühne gestanden haben. In Neustadt an der Weinstraße spielte sie als Ersatz für eine Kollegin in dem Weihnachtsstück "Und es gibt ihn doch". Die Inszenierung ist mittlerweile in den Ort Neuwied weitergezogen, ihr Engagement sagte Sarah Elena aufgrund der Schwangerschaft wohl aber ab.

Seine Frau lernte Samuel bereits 2014 am Set von Sturm der Liebe kennen – die Schauspielerin ist seit 2005 Teil des Casts. Das Jawort gaben die beiden sich etwa zwei Jahre später. Genau wie seine Frau ist Samuel heute vor allem als Schauspieler und Autor tätig. In Deutschland berühmt wurde er aber vor allem durch seinen Unfall bei Wetten, dass..? vor etwa 15 Jahren. Damals war er noch Stuntman und wollte mit sogenannten Sprungstiefeln im Vorwärtssalto über fünf Autos zunehmender Größe springen. Als der vierte Wagen, gefahren von seinem Vater, kam, stürzte der 38-Jährige schwer und regte sich nicht mehr. Die Liveshow wurde unterbrochen und später abgebrochen. Seit diesem Vorfall ist Samuel querschnittsgelähmt.

Getty Images Sarah Elena und Samuel Koch, Schauspieler

Getty Images Samuel Koch mit seiner Frau Sarah Elena im Juli 2023

Getty Images Samuel Koch im Dezember 2010 in Düsseldorf