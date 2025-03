Sarah Michelle Gellars Freunde helfen bei Trauer um Michelle

Sarah Michelle Gellar (47) nimmt sich aktuell Zeit, um sowohl ihre mentale als auch ihre körperliche Gesundheit zu stärken. Die Schauspielerin, bekannt aus Buffy – Im Bann der Dämonen, postete kürzlich ein Video auf Instagram, das sie bei einem intensiven Training mit Sarah Pidgeon und Chase Sui Wonders (28) zeigt. Die beiden arbeiten mit ihrem Ehemann Freddie Prinze Junior (48) an einem Reboot von "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast". Sarah kommentierte unter ihrem Beitrag: "Es stimmt, was sie sagen… Freundinnen und Sport sind gut für die Psyche." Der Post ist der erste nach den Bildern, die Sarah anlässlich des Todes ihrer "Buffy"-Kollegin und Freundin Michelle Trachtenberg (✝39) vergangene Woche veröffentlicht hat.

Die Schauspielerin hatte damit ihr tiefes Mitgefühl zum plötzlichen Tod von Michelle zum Ausdruck gebracht. Michelle spielte damals in "Buffy" Sarahs jüngere Schwester. Michelle war Ende Februar im Alter von 39 Jahren von ihrer Mutter leblos in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Die genaue Todesursache bleibt ungeklärt, doch Medien berichten, die Schauspielerin habe sich einer Lebertransplantation unterziehen müssen und sei in der Vergangenheit gesundheitlich angeschlagen gewesen. Sarah hatte in ihrem Post Fotos von gemeinsamen Momenten und Zitate aus der Serie geteilt.

Michelle und Sarah standen von 2000 bis 2003 gemeinsam vor der Kamera und pflegten bis zuletzt eine enge Freundschaft. Auch mit anderen Filmkollegen scheint Sarah Freundschaft geschlossen zu haben, wie das aktuelle Sportvideo mit Sarah Pidgeon und Chase Sui Wonders zeigt. Nach dem Training gönnte sich das Trio eine Kryotherapie-Sitzung und teilte einen Moment der Freude in einem frostigen Raum, bekleidet mit Mützen und Handschuhen. Mit diesem Video zeigt sie, wie auch außerhalb von Filmsets tolle gemeinsame Momente mit Kollegen und Freunden geschaffen werden, die helfen, die körperliche und mentale Gesundheit zu stärken.

Getty Images Michelle Trachtenberg und Sarah Michelle Gellar, November 2007

Getty Images Michelle Trachtenberg im Februar 2020

