Liebesgerücht: Joe Alwyn und Sarah Pidgeon knutschen in NYC

Die Liebesgerüchte rund um Joe Alwyn (35) und Sarah Pidgeon haben sich verdichtet! Der britische Schauspieler wurde jetzt beim Knutschen mit der Schauspielerin in New York City erwischt. Auf Fotos, die TMZ veröffentlichte, sind die beiden bei einem gemeinsamen Abendausflug zu sehen – eng aneinandergeschmiegt und sichtlich gut gelaunt. Sarah legte ihren Arm um Joe, die beiden lachten ausgelassen und küssten sich sogar. Weder Joe noch Sarah haben die Romanze bislang offiziell bestätigt.

Die Spekulationen über ein mögliches Liebesglück hatten ihren Ursprung auf der Klatschseite DeuxMoi. Dort war zunächst eine anonyme Einsendung eingegangen, laut der ein Fan die beiden im Brooklyner Viertel Fort Greene gesichtet haben will. Die Seite postete daraufhin ein verschwommenes Foto, das von hinten ein blondes Pärchen zeigen soll – bei dem es sich angeblich um Joe und Sarah handelt. Dass die beiden möglicherweise auch beruflich miteinander zu tun haben könnten, gilt inzwischen als unwahrscheinlicher: Als Sarah zuletzt mit Jake Gyllenhaal (45) in Brooklyn gesehen worden war, stellte sich heraus, dass die beiden gemeinsam den Film "Honeymoon with Harry" drehen.

Joe hatte einige Jahre lang eine Beziehung mit Superstar Taylor Swift (36). Nach sechs gemeinsamen Jahren wurde die Trennung der beiden 2023 bekannt. Taylor ist inzwischen mit dem NFL-Footballstar Travis Kelce (36) liiert und soll demnächst heiraten. Sarah wiederum ist derzeit eines der gefragtesten Gesichter in Hollywood – unter anderem ist sie im Hulu-Projekt "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette" zu sehen, einem Titel, den Swifties aus einem anderen Zusammenhang kennen dürften.

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Collage: Imago, Getty Images Joe Alwyn und Sarah Pidgeon, Collage

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Imago Sarah Pidgeon, Schauspielerin

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei Spiel 3 der Eastern Conference Finals in Cleveland, Mai 2026

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