Joe Alwyn strahlt bei GQ Awards gemeinsam mit Alison Oliver

Joe Alwyn (34) und Alison Oliver trafen am Donnerstagabend bei den GQ Men of the Year Awards in Berlin aufeinander. Die beiden Schauspieler, die 2022 zusammen in der Serie "Conversations with Friends" zu sehen waren, posierten Arm in Arm auf dem roten Teppich im Metropol. Joe, der für die Veranstaltung eine lange schwarze Lederjacke mit passenden Hosen trug, wurde an diesem Abend als "Actor of the Year" geehrt und zierte gleichzeitig das Cover der deutschen Ausgabe der GQ. Alison, die in einem tief ausgeschnittenen, smaragdgrünen Samtkleid strahlte, unterstützte ihren ehemaligen Co-Star bei diesem besonderen Anlass.

Die Schauspieler arbeiteten vor drei Jahren für das BBC-Dramaprojekt zusammen, in dem Alison die Rolle der Frances spielte, einer jungen Studentin, die eine komplizierte Beziehung mit Joes Charakter Nick, einem älteren Schauspieler, einging. Während der Dreharbeiten war Joe mit Taylor Swift (35) liiert, die laut Alison häufig am Set präsent war und professionell mit den intensiveren Szenen der beiden umging, wie Daily Mail berichtet. In den letzten Monaten rückten Joes eigenständige Projekte zunehmend in den Fokus, darunter Bühnenproduktionen und Filme. Nun unterstreicht der GQ-Titel seine Position als ernstzunehmender Schauspieler und bietet einen deutlichen Schritt weg von der Assoziation als "Taylor Swifts Ex".

Privat scheint Joe dennoch die leisen Töne zu bevorzugen, nachdem er Jahre mit der weltberühmten Sängerin eine eher zurückgezogene Beziehung führte. Alison hingegen machte "Conversations with Friends" zu ihrem Debüt und arbeitet seither kontinuierlich an ihrer Karriere. Das Wiedersehen in Berlin zeigt, dass die beiden nicht nur beruflich, sondern auch im persönlichen Umgang harmonieren. Der Zeitpunkt des Awards fällt außerdem in eine Phase medialer Aufmerksamkeit für Taylor, die nach ihrer Verlobung mit Travis Kelce (36) bald eine neue Dokumentation auf Disney+ launcht. Trotz solcher Schlagzeilen bleibt Joe sichtlich fokussiert auf seine eigene Arbeit und scheint das Rampenlicht als Schauspieler in vollen Zügen zu genießen.

Getty Images Joe Alwyn mit seinem Award bei den GQ Men of the Year Awards 2025

Getty Images Joe Alwyn und Alison Oliver bei den GQ Men of the Year Awards 2025 in Berlin

Getty Images Joe Alwyn bei den GQ Men of the Year Awards 2025