Joe Alwyn heizt Liebesgerüchte mit dieser Schauspielerin an

Neue Romanze in New York? Joe Alwyn (35), der Ex-Freund von Taylor Swift (36), wurde diese Woche gemeinsam mit Schauspielerin Sarah Pidgeon in Brooklyn gesichtet – und das sorgt für mächtig Gesprächsstoff. DeuxMoi berichtete, die beiden seien am Mittwochabend im Viertel Fort Greene unterwegs gewesen. Ob die beiden tatsächlich ein Date hatten oder ob sie beruflich miteinander zu tun haben, ist derzeit aber noch offen. Vertreter von Joe und Sarah äußerten sich den Berichten zufolge bislang nicht dazu.

DeuxMoi selbst mahnte zur Vorsicht und wies darauf hin, dass Sarah bereits zuvor mit einem prominenten Kollegen zusammen gesichtet worden war, ohne dass eine Romanze dahintersteckte: Als sie und Jake Gyllenhaal (45) gemeinsam in New York Kaffee trinken waren, stellte sich heraus, dass die beiden schlicht an einem gemeinsamen Filmprojekt arbeiten – der Komödie "Honeymoon with Harry". In den sozialen Medien reagierten Fans derweil amüsiert: "Wir werden gleich ein neues Album von Taylor bekommen", scherzte ein Nutzer.

Während über Joe und Sarah weiter spekuliert wird, rückt auch seine Ex-Freundin Taylor Swift wieder in den Fokus. Die Sängerin war mehr als sechs Jahre mit Joe liiert, bevor sich die beiden im Frühjahr 2023 trennten. In einem Interview mit der Sunday Times beschrieb Joe die Beziehung als "lang, liebevoll" und "vollkommen committed" und sprach von einer "schwierigen Zeit" nach dem Liebes-Aus – vor allem wegen der großen öffentlichen Aufmerksamkeit. Taylor ist inzwischen mit Footballstar Travis Kelce (36) verlobt; laut US-Berichten soll die Hochzeit am Independence-Day-Wochenende im Madison Square Garden in New York stattfinden.

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Imago Joe Alwyn bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im LACMA in Los Angeles

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Imago Sarah Pidgeon, Schauspielerin

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Backgrid Taylor Swift und Joe Alwyn, Oktober 2019