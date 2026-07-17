Sarah Pidgeon verteidigt Co-Star nach der Emmy-Übergehung

Sarah Pidgeon hat bei den Emmy Awards 2026 eine Nominierung in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin in einer Miniserie oder einem TV-Film" erhalten – und das für ihre Rolle als Carolyn Bessette in der FX-Serie "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette". Doch während die Schauspielerin über die Anerkennung jubelt, geht ihr Serienpartner Paul Anthony Kelly leer aus. Gegenüber Variety äußerte sie sich nun zu seiner Nicht-Nominierung und stellte sich klar hinter ihn: "Natürlich habe ich gehofft, dass alle – besonders Paul – gewürdigt werden." Für sie sei ein solches Projekt niemals eine Einzelleistung: "Film, TV und Theater – all das braucht wirklich ein ganzes Team. Es ist keine Solo-Show, keine Solo-Performance", stellte Sarah klar.

Die 30-Jährige schwärmte in höchsten Tönen von der Zusammenarbeit mit Paul, der in der Serie John F. Kennedy Jr. verkörpert. "Mit Paul Anthony Kelly zu arbeiten war jeden einzelnen Tag ein Traum", sagte sie, "von dem Moment an, als er den Audition-Raum betrat, bis zu jedem einzelnen Tag während eines sechsmonatigen Drehs, als ich sah, wie er sich in John verwandelte." Sie sei überzeugt, dass Paul eine glänzende Karriere vor sich habe: "Die Leichtigkeit, die er am Set hatte, und diese Transformation, die er vollziehen konnte, das ist etwas, das ich so sehr bewundere." Gegenüber E! News nannte Sarah ihre eigene Nominierung unterdessen "die Ehre ihres Lebens" und bedankte sich für die Chance, Carolyn Bessette verkörpern zu dürfen.

Sarah, die mit Joe Alwyn (35) liiert sein soll, trifft bei den Emmys in ihrer Kategorie auf starke Konkurrenz: Nominiert sind außerdem Claire Danes (47) für "The Beast in Me", Sally Field (79) für "Remarkably Bright Creatures", Carey Mulligan (41) für "Beef" sowie Sarah Snook für "All Her Fault". Die FX-Serie selbst wurde ebenfalls in weiteren Kategorien bedacht – darunter eine Nominierung für Constance Zimmer als herausragende Nebendarstellerin für ihre Darstellung von Jacqueline Kennedy Onassis (†64). Paul indessen wurde nicht berücksichtigt. Der respektvolle Ton, mit dem Sarah jetzt über ihren Kollegen sprach, passt zu ihrem Ruf als Teamplayerin, die ihre Mitstreiter sichtbar machen möchte. Während Hollywood über Nominierungen diskutiert, rückt die Schauspielerin damit vor allem eines in den Mittelpunkt: die enge Verbundenheit innerhalb des Casts, der die Liebesgeschichte von John F. Kennedy Jr. und Carolyn Bessette gemeinsam auf die Bildschirme gebracht hat. Dazu passt ihr ganz persönliches Fazit: "Hut ab vor Paul. Ich würde liebend gern zehnmal mit ihm und allen anderen in der Serie zusammenarbeiten."

Anzeige Anzeige

Imago Sarah Pidgeon, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Imago Sarah Pidgeon und Paul Anthony Kelly bei der Premiere von "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette"

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Pidgeon beim Chanel Tribeca Festival Artists Dinner im Tribeca Grill, New York, 8. Juni 2026