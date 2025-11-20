Joe Alwyn und Co. begeistern bei der Premiere von "Hamnet"

Jessie Buckley und Joe Alwyn (34) zogen bei der glamourösen Premiere des Films "Hamnet" am Dienstagabend in Los Angeles alle Blicke auf sich. Die Veranstaltung fand im Academy Museum statt und lockte neben den beiden Hauptdarstellern auch Regisseurin Chloé Zhao sowie die jungen Schauspielbrüder Jacobi und Noah Jupe auf den roten Teppich. Während Jessie in einem Valentino-Outfit posierte, beeindruckte auch die Filmemacherin mit einem Look des italienischen Modehauses. Der Ex-Freund von Taylor Swift (35) zeigte sich seinerseits in einem grauen Zweireiher und einer schwarzen Hose.

Nicht bei den Feierlichkeiten mit dabei war Paul Mescal (29). Dabei spielt der Ire die Hauptrolle des William Shakespeare (†52) in "Hamnet". Der Film erzählt die bewegende Geschichte des Dichters und seiner Frau Agnes, die ihren elfjährigen Sohn Hamnet verlieren. Dabei wird deutlich, wie die tragischen Ereignisse letztlich dazu führten, dass der Autor sein Meisterwerk "Hamlet" schrieb. Der Film startet am 27. November mit einer limitierten Kinoveröffentlichung in den USA. Deutsche Fans müssen sich noch bis 2026 gedulden, der Kinostart ist laut Universal Pictures Germany für den 15. Januar angesetzt.

Joe und Paul verbindet eine langjährige Freundschaft. Zusammen mit Andrew Scott (49) hatten die beiden Schauspieler sogar einen Gruppenchat namens "The Tortured Man Club" (zu Deutsch: "Der Klub gequälter Männer"). Der Sherlock-Darsteller verriet dies in einem Interview mit Variety, in dem er den Ursprung erklärte: "Joe und Paul waren kurz davor, gequälte Charaktere zu spielen, und ich hatte gerade einen gequälten Charakter in 'Fleabag' gespielt. Es ging also nicht um unsere eigenen Eigenschaften!"

Getty Images Joe Alwyn bei der Premiere von "Hamnet"

Getty Images Jessie Buckley bei der Premiere von "Hamnet"

Getty Images Paul Mescal, Schauspieler