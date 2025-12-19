Taylor Swift spricht offen über zwei Trennungen in Tour-Doku

Taylor Swift (36) bricht ihr Schweigen – und das nicht in einem Song, sondern vor laufender Kamera. In der neuen Doku-Reihe "The End of an Era" spricht die Sängerin in Folge vier offen darüber, wie sie zu Beginn ihrer Tour 2023 gleich zwei Trennungen verkraftete. Die sechsjährige Beziehung mit Joe Alwyn (34) endete im April, wenige Wochen später zerbrach auch die kurze Romanze mit Matty Healy (36) im Juni. "Ich bin durch zwei Trennungen in der ersten Hälfte dieser Tour gegangen", betont Taylor und ergänzt: "Das sind eine Menge Trennungen, ehrlich gesagt." Was sie damals auf Kurs hielt, beschreibt sie mit einem Satz, der hängen bleibt: "Männer werden dich enttäuschen, die Eras Tour nie."

In der Doku erklärt die Musikerin, dass die Show ihr Rettungsanker war. "Es gab Phasen, in denen mich wirklich nur die Tour am Laufen hielt", behauptet sie in der am 19. Dezember veröffentlichten Episode. Aufgeben sei kein Thema gewesen: "Die Tour war nie das Schwierige in meinem Leben. Sie war das, was mir einen Sinn gab und mich aus dem Mist herausholte, der in meinem Leben passierte." Später verwandelte Taylor den Herzschmerz in Kunst: Auf dem 2024 erschienenen Album "The Tortured Poets Department" verarbeitete sie "alles Schlechte, das [sie] zwei Jahre lang gefühlt habe."

Mittlerweile hat die Sängerin eine neue Liebe gefunden und offenbar ihr großes Glück. In einem besonders emotionalen Interview in der "The Late Show with Stephen Colbert" schwärmte Taylor kürzlich über ihre Verlobung mit Football-Star Travis Kelce (36). "Ich hatte großes Glück", verriet sie dem Moderator und bezeichnete Travis als ihre große Liebe. Die Musikerin merkte an: "Ich kann mit ihm über alles reden."

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire Taylor Swift, Sängerin

Anzeige Anzeige

ActionPress Taylor Siwft und Joe Alwyn, Dezember 2019, "Cats"-Premiere

Anzeige Anzeige

ActionPress Taylor Swift und Matty Healy in New York im Mai 2023