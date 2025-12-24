Kryptischer Post: Janni und Peer Kusmagk brauchten Abstand

Janni Kusmagk (35) sorgt mit einem ehrlichen, aber kryptischen Posting für Gesprächsstoff: Die Ex-Profisurferin erklärt auf Instagram, dass sie und ihr Mann Peer Kusmagk (50) eine aufreibende Phase durchleben: "Peer und ich waren eine Zeit lang an unterschiedlichen Orten und haben uns aufgeteilt – dieses Jahr ist so viel passiert und wir brauchten etwas Raum und Zeit, um zu sein, zu verarbeiten, zur Ruhe zu kommen." Nach dem Verkauf ihres Hofes in Dänemark ist die Familie mittlerweile in Hamburg gestrandet – die geplante Reise im Camper durch Südeuropa habe sich immer wieder verzögert. Zuletzt hatte die Familie auch mit dem Tod von Familienhund Frida zu kämpfen. Was das alles für ihre Ehe bedeutet, lässt sie offen. Doch Janni macht zugleich Hoffnung, denn sie spricht von einem Gefühl des Aufbruchs.

In ihrer Story beschreibt die einstige Reality-TV-Bekanntheit einen inneren Prozess. Der gemeinsame Hof in Dänemark ist verkauft, damit endete ein Kapitel, das die Familie die letzten Monate geprägt hatte. Die große Tour durch Südeuropa mit dem Camper blieb aus, stattdessen die Zwischenstation in Norddeutschland. "Es fühlt sich an wie ein Durchbruch", schrieb Janni in ihrer Story und nennt den kürzlichen Tod von Hündin Frida einen "Wendepunkt – auf allen Ebenen". Daraus sei neues Vertrauen gewachsen, "zaghaft", aber mit der Überzeugung, dass sich etwas Großes anbahne. "Schwer in Worte zu fassen, es ist ein Gefühl, etwas passiert in mir... ich bin neugierig und ab heute wieder zuversichtlich", heißt es weiter. Ob es konkrete Pläne gibt, verrät sie nicht – wohl aber, dass nun all das Erlebte integriert werden dürfe.

Kennengelernt hatte sich das Paar recht unkonventionell: bei der Nackt-Datingshow Adam sucht Eva funkte es 2016 zwischen den beiden vor laufenden Kameras. Mittlerweile sind sie viele Jahre verheiratet und Eltern von drei Kindern: Emil Ocean (8), Yoko (6) und Merlin (4). Wohnorte hatten sie in der Vergangenheit viele: Potsdam, Mallorca, Dänemark, gemixt mit zeitweisen Aufenthalten in Costa Rica, Bali und Portugal. Während Janni immer wieder Updates aus ihrem trubeligen Familienalltag teilt, ist es um Moderator Peer auf Social Media ruhiger geworden.

Anzeige Anzeige

Instagram / peerkusmagk Janni und Peer Kusmagk, 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / thehappytribe Peer und Janni Kusmagk mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige

Instagram / peerkusmagk Peer und Janni Kusmagk im September 2024