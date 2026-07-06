Ganz verliebt: Mats Hummels und Nicola knutschen bei WM

Verliebter Auftritt im Weltmeisterschafts-Stadion! Mats Hummels (37) und seine Freundin Nicola Cavanis (27) haben beim Achtelfinale der WM zwischen Norwegen und Brasilien im MetLife Stadium in New Jersey für Aufsehen gesorgt. Im Partnerlook – beide in weißen Shirts und mit Sonnenbrillen – saßen die beiden auf der Tribüne und tauschten dort einen Kuss aus. Der Fußballprofi und das Model zeigten sich dabei ganz ungeniert von ihrer romantischen Seite.

Auf Instagram hielt Mats den Stadionbesuch mit einem Post fest, auf dem Nicola jedoch nicht zu sehen ist. Sie selbst meldete sich in einer Instagram-Story mit einem Foto von sich beim WM-Ausflug. Auch das Spiel selbst ließ den Sportler nicht kalt: In einer Story zeigte er sich beeindruckt vom Sieg Norwegens. "Was für eine Geschichte für Norwegen", kommentierte er die Partie. Außerdem lobte er Spieler Julian Ryerson als "Kämpfer" und schwärmte von Erling Haaland (25), der "nicht von dieser Welt" sei.

Das Stadion-Date ist bei Weitem nicht der erste gemeinsame öffentliche Auftritt des Paares. Anfang Juni zählten Mats und Nicola zu den Stargästen beim Formel-1-Grand-Prix in Monaco, wo der Fußballer vor der Audi-Garage auch auf seine ehemaligen Kollegen Lukas Podolski (41) und Mario Götze (34) traf und gemeinsam mit Rennfahrer Nico Hülkenberg (38) ein Gruppenfoto teilte. Außerdem wurden die beiden schon bei einem NBA-Spiel in Berlin sowie beim Tennis in Stuttgart gemeinsam gesichtet. Kennengelernt hat man sie als Paar erstmals beim Ballon d'Or in Paris im Oktober 2024, als sie erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich erschienen.

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Imago Mats Hummels und Nicola Cavanis beim Spiel Brasilien gegen Norwegen, Juli 2026

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IMAGO / MIS Nicola Cavanis und Mats Hummels im August 2025

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IMAGO / RHR-Foto Nicola Cavanis und Mats Hummels im August 2025