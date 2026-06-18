Laut Insider: Sind Bachelors-Sebastian und Nadja ein Paar?

Achtung, jetzt könnte ein Spoiler für die laufende Die Bachelors-Staffel folgen.

In der aktuellsten Folge entschied sich Bachelor Sebastian Paul dazu, vorerst keine Rosen mehr zu verteilen. Grund dafür waren offenbar seine starken Gefühle für Teilnehmerin Nadja. Zwischen ihnen knisterte es seit dem ersten Einzeldate heftig. Doch angeblich kommt es zwischen den beiden nicht zu einem Happy End: Wie der Berliner Kurier unter Berufung auf einen Insider berichtet, sind Sebastian und seine Auserwählte Nadja kein Paar mehr. Die Beziehung soll kurz nach Abschluss der Dreharbeiten bereits wieder in die Brüche gegangen sein.

Warum die Beziehung zwischen Sebastian und Nadja so schnell wieder zerbrochen ist, ist bislang nicht bekannt. Auch in den sozialen Netzwerken brodelt die Gerüchteküche bereits: Auf Instagram spekulieren User in den Kommentarspalten über das Liebes-Aus, einer behauptet sogar, Sebastian sei bereits wieder beim Daten gesichtet worden. An dieser Stelle muss ausdrücklich betont werden, dass die Aussagen bisher nicht offiziell bestätigt sind. Ob der Bachelor tatsächlich schon wieder auf Partnersuche ist, bleibt abzuwarten.

Im Interview mit Promiflash geriet Sebastian wegen des ersten Kusses mit Nadja regelrecht ins Schwärmen: "Es war ein sehr schöner und besonderer Moment. Ich liebe die Natur und deshalb hat diese Kulisse natürlich noch einmal etwas ganz Besonderes mit mir gemacht." Die Stimmung am einsamen Bergsee habe ihn komplett abgeholt, sagte er: "In einem verlassenen Bergsee zu sein, war einfach einzigartig."

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RTL Sebastian Paul und Nadja bei "Die Bachelors" 2026

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RTL Sebastian Paul, "Die Bachelors" 2026

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Nadja, Tax Consultant aus Stuttgart

RTL Nadja und Sebastian bei ihrem Date am See bei "Die Bachelors"