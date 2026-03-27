Schwanger mit 44: Sienna Miller findet es viel entspannter

Sienna Miller (44) erwartet derzeit ihr drittes Kind und spricht nun ganz offen über ihre Schwangerschaft mit 44 Jahren. Im Interview mit dem Magazin Glamour verriet die Schauspielerin, dass sie das Schwangersein in ihren Vierzigern "so viel einfacher" empfindet als damals in ihren Zwanzigern. "Ich hatte ein Baby mit 29, dann eins mit 42 und jetzt bin ich 44. Es ist so viel leichter, wenn man nicht diesen Konflikt hat, sich zerstreut zu fühlen und das Gefühl zu haben, man will X, Y und Z machen", erklärte Sienna. Ihr Leben befinde sich jetzt in einem "geerdeteren Raum" und sie sei glücklich, wenn sie abends um 21 Uhr mit einem Buch im Bett liege. Die Schauspielerin, die bereits eine zweijährige Tochter mit Schauspieler Oli Green und die 13-jährige Marlowe mit ihrem Ex-Freund Tom Sturridge hat, empfindet die aktuelle Phase ihres Lebens als die beste.

Ein weiterer Grund, warum Sienna die Schwangerschaft in ihren Vierzigern so entspannt genießen kann, ist ihre innere Einstellung. "Aber wenn man die 40 erreicht, denkt man sich: 'Ich weiß irgendwie, wer ich bin. Es ist mir ziemlich egal, was andere denken'", sagte sie gegenüber Glamour. Die Schauspielerin betonte zudem, dass sie es unfair findet, dass bei Frauen eine solche Debatte über späte Schwangerschaften geführt wird: "Wir verurteilen Männer nicht, die mit 80 Kinder bekommen. Warum um alles in der Welt gibt es da irgendeine Art von Narrativ?" Sienna hatte in ihren späten Dreißigern einige Eizellen einfrieren lassen, was ihr eine "existenzielle Erleichterung" verschaffte, obwohl sie diese letztendlich nicht nutzen musste und auf natürlichem Weg schwanger wurde.

Gegenüber dem Magazin Grazia verriet Sienna kürzlich, dass sie sich darauf freue, nach der Geburt ihres dritten Kindes eine Auszeit zu nehmen. "Ich freue mich darauf, eine Auszeit zu nehmen, mehr Zeit mit meinen Kindern zu verbringen und mich dem hinzugeben, wie zufällig das Leben ist", erklärte sie. Die 44-Jährige habe mittlerweile ein viel klareres Verständnis dafür, wie schnell das Leben vorübergehe. Sie habe immer versucht, ihr Leben mit so viel Vielfalt wie möglich zu füllen, und sei gespannt darauf, sich anzuschnallen und die Reise fortzusetzen – "die Höhen, die Tiefen und alles dazwischen".

Anzeige Anzeige

Getty Images Sienna Miller in Cannes 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Sienna Miller, Fashion Awards 2025 in London

Anzeige Anzeige

Instagram / siennathing Sienna Miller zeigt ihren Babybauch