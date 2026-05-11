Sienna Miller (44) begrüßt ihr drittes Kind auf der Welt

Sienna Miller (44) ist zum dritten Mal Mutter geworden! Die Schauspielerin bestätigte gegenüber E! News, dass sie ihr zweites Kind mit ihrem Partner Oli Green auf der Welt begrüßt hat. "Es ist passiert", sagte sie im Interview und ergänzte: "Ich habe ein winziges Baby nebenan." Für Sienna und Oli bedeutet das Neugeborene gleichzeitig den nächsten Schritt als Patchworkfamilie – gemeinsam sind sie nun zu fünft. Denn neben dem neuen Baby und ihrer gemeinsamen zweijährigen Tochter lebt auch Siennas 13-jährige Tochter Marlowe mit im Haushalt, die aus ihrer früheren Beziehung mit Tom Sturridge (40) stammt.

Auf wenig Schlaf und viel Liebe läuft es bei der 44-Jährigen gerade auf Hochtouren. "Sätze aneinanderzureihen ist gerade etwas schwierig", scherzte sie im Interview und behauptete: "Ich schlafe sehr wenig, aber ich bin wahnsinnig verliebt in mein Baby." Trotz des frischen Babyglücks bleibt Sienna beruflich aktiv: Noch in diesem Monat ist sie in "Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War" zu sehen, einem Film, der auf der gleichnamigen Serienfortsetzung basiert. Darin spielt sie an der Seite von John Krasinski (46) die MI6-Agentin Emma Marlowe – übrigens benannt nach ihrer eigenen Tochter. "Jemanden zu spielen, der unglaublich unschuldig, unglaublich tough und mutig und tapfer und ziemlich witzig und trocken und sehr cool ist – das war aufregend", so Sienna über ihre Rolle. Auch ihr Filmkollege John zeigte sich begeistert. "Ich weiß nicht, ob dieser Film zustande kommt, wenn Sienna Nein gesagt hätte", erklärte er gegenüber dem Magazin.

Dass Sienna das Muttersein mit Mitte 40 so entspannt angeht wie kaum zuvor, überrascht nicht. Sie hatte zuletzt offen erzählt, wie viel leichter sie die Schwangerschaft in ihren Vierzigern im Vergleich zu ihren Zwanzigern empfand – ihr Leben befinde sich in einem "geerdeteren Raum". Was die echte Marlowe von all dem hält, ist übrigens eine andere Geschichte: Sienna räumte schmunzelnd ein, ihre Tochter "könnte kaum weniger Interesse an meiner Karriere haben". Die Hoffnung, dass der Filmcharakter mit ihrem Namen das irgendwann ändert, hat die Schauspielerin aber noch nicht aufgegeben. "Ich dachte, dass die Leute mich 'Agent Marlowe' nennen, würde sie ködern", erklärte sie und führte aus: "Also wird sie vielleicht endlich einen meiner Filme schauen."

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Getty Images Sienna Miller in Cannes 2024

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BFA/ Backgrid Sienna Miller und Oli Green bei Carolina Herrera X Frame Party, New York, November 2024

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Getty Images Sienna Miller ihre Tochter Marlowe Sturridge und Oli Green

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