Lindsay Lohan fühlte sich als Kinderstar ungeschützt

Lindsay Lohan (39) hat offen über die schwierige Zeit als Kinderstar gesprochen und dabei deutlich gemacht, wie überwältigt sie sich damals fühlte. Die Schauspielerin, die mit Filmen wie "Beim ersten Mal" und "Freaky Friday" zum Weltstar wurde, zog 2014 nach Dubai, um dem hektischen Hollywood-Lifestyle zu entkommen und ein neues Leben zu beginnen. "Es war alles so überwältigend und erdrückend", verriet die 39-Jährige jetzt dem Magazin Vogue Arabia. Im Interview sprach sie auch über ihre Entscheidung, gemeinsam mit ihrem Ehemann Bader Shammas eine Familie zu gründen. 2023 kam der gemeinsame Sohn Luai zur Welt.

Im Gespräch mit der Zeitschrift gestand Lindsay, dass sie in ihrer Jugend nicht die nötige Unterstützung erhalten habe. "Warum hat mich nicht einfach jemand da rausgeholt und mehr beschützt?", fragte sie rückblickend. Als Teenager wisse man nicht, wie man sich selbst schützen könne, erklärte die Schauspielerin weiter. Sie hätte damals auf ihre Eltern hören und nach New York zurückziehen sollen, doch sie war jung und wollte in Los Angeles bleiben, wie sie gegenüber Vogue Arabia erzählte. "Ich hatte im Geschäft keinen Spaß mehr. Ich habe keine Rollen mehr gefunden, die ich liebte", ergänzte Lindsay. Das sei kein echtes Leben gewesen und habe sie so weit weggedrängt, dass sie auf die andere Seite der Welt gezogen sei.

Auch Jamie Lee Curtis (67), die mit Lindsay zuletzt in "Freakier Friday" vor der Kamera stand, äußerte sich in einem Interview mit Entertainment Weekly positiv über Lindsays Entscheidung. Sie sei beeindruckt gewesen, dass die Schauspielerin nach Dubai gezogen sei, um Ruhe und einen ruhigen Ort zu finden. Lindsay selbst erklärte gegenüber dem Magazin, dass sie so sehr in der Öffentlichkeit aufgewachsen sei, dass sie nie die Zeit hatte, einfach ein normales Leben zu leben. Dieses habe sie in Dubai gefunden. Mittlerweile ist die Schauspielerin wieder ins Filmgeschäft zurückgekehrt und hat unter anderem einen Vertrag mit Netflix abgeschlossen. Derzeit arbeitet sie an einem Biopic über Ann-Margret (84) und wird in der Hulu-Serie "Count My Lies" zu sehen sein. Zudem soll Lindsay laut ihrer früheren Kollegin Lisa Ann Walter (62) bereits mit Disney über ein Sequel zu "Ein Zwilling kommt selten allein" gesprochen haben.

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan macht ein Selfie im Dezember 2025

Getty Images Lindsay Lohan, Schauspielerin, 2002

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan, Bader Shammas und Sohn Luai, Juli 2025