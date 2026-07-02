Mila Kunis verrät: Darum ist es mit Ehemann Ashton so leicht

Schauspielerin Mila Kunis (42) hat in der Talkshow "The Drew Barrymore Show" über das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe gesprochen. Die 42-Jährige verriet, dass ihr langjähriger Ehemann Ashton Kutcher (48) schon seit ihrer gemeinsamen Jugendzeit ihr bester Freund sei – und genau das mache ihr Zusammensein so besonders. Die beiden lernten sich bereits als Teenager auf dem Set der Kultserie "Die wilden Siebziger" kennen. Laut Mila sei es vor allem diese jahrzehntelange Vertrautheit, die ihre Ehe einfacher mache als die vieler anderer Paare.

"Ich habe meinen besten Freund geheiratet", erklärte die Schauspielerin und ergänzte: "Als wir wieder zueinander gefunden haben, war ich 27 Jahre alt. Ich war damals ein völlig anderer Mensch als mit 25 – ganz zu schweigen davon, wie ich mit 21 oder 19 war." Das Entscheidende sei aber, dass Ashton sie durch all diese Veränderungen begleitet habe – und sie ihn ebenso. "Er hat mich in all diesen Phasen erlebt, und ich ihn genauso – in den guten, den schlechten und den schwierigen Zeiten, und umgekehrt", so Mila weiter. Als die beiden sich später erneut näherkamen, habe es deshalb kein langes Kennenlernen und kein Enthüllen von Geheimnissen gebraucht. "Unser Fundament, alles ist aufgebaut auf Respekt, weil wir uns kennen, seit ich 14 war und er 19." Das Vertrauen, das daraus entstanden sei, mache es leichter, gemeinsam durch verschiedene Lebensphasen zu navigieren.

Mila und Ashton hatten sich 1998 am Set von "Die wilden Siebziger" kennengelernt, ohne damals romantische Gefühle füreinander zu entwickeln. In einem Interview mit dem Podcast "WTF with Marc Maron" gestand Mila einst: "Es gab keinerlei Gefühle zwischen uns." Ihre Liebesgeschichte begann erst 2012, als die beiden Ende zwanzig wieder aufeinandertrafen. 2015 heirateten sie schließlich in einer Zeremonie im Secret Garden at Parrish Ranch im kalifornischen Oak Glen. Heute sind sie Eltern zweier Kinder: Tochter Wyatt und Sohn Dimitri.

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Getty Images Mila Kunis, 2025

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Rex Features / ActionPress Der Cast von "Die wilden Siebziger"

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Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis bei der Oscar-Verleihung 2022