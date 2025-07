Mila Kunis und Ashton Kutcher feiern Hochzeitstag in Italien

Mila Kunis (41) und Ashton Kutcher (47) haben ihren zehnten Hochzeitstag auf ganz besondere Weise gefeiert: mit einem romantischen Urlaub in Italien. Die beiden Hollywood-Stars wurden dieses Wochenende dabei gesichtet, wie sie in Venedig an Bord einer Yacht gingen. Auf Fotos, die People vorliegen, trug Ashton ein blau-weiß gemustertes Hemd und khakifarbene Shorts, während Mila in einem blauen Blumenkleid und Flip-Flops sommerlich elegant wirkte. Die beiden strahlten förmlich vor Glück und genossen den Glamour der italienischen Kulisse.

Die Liebe der beiden entwickelte sich erst Jahre nach ihrem ersten Treffen. Kennengelernt hatten sie sich 1998 am Set der Serie "Die wilden Siebziger", wo sie ein Serienpaar spielten – doch damals funkte es noch nicht. Erst 2012 fanden sie privat zueinander und gaben sich schließlich am 4. Juli 2015 in einer intimen Zeremonie in Kalifornien das Jawort. Seit Jahren gelten die beiden als absolutes Traumpaar und scheinen noch immer total happy miteinander zu sein, wie Ashton auch gerne im Netz zeigt. "Ich bin der glücklichste Mann der Welt", schrieb er zuvor zu einem süßen Instagram-Post, auf dem seine Frau zu sehen war.

Ihre Tochter Wyatt, mittlerweile zehn Jahre alt, und ihr achtjähriger Sohn Dimitri werden bewusst aus der Öffentlichkeit herausgehalten. "Meine Frau und ich haben einen Beruf gewählt, bei dem wir im Licht der Öffentlichkeit stehen, aber meine Kinder nicht, also denke ich, dass sie das Recht haben, das zu wählen", erklärte Ashton in einem Interview im "Thrive Global Podcast with iHeartRadio". Ab und zu machen die Schauspieler aber Ausnahmen und nehmen ihre Kids mit zu eher privaten Events, wie zum Beispiel Baseballspielen oder zuletzt bei einem WWE-Kampf.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Mila Kunis und Ashton Kutcher, Hollywoodstars

Anzeige Anzeige

Getty Images Ashton Kutcher, Mila Kunis und ihre Kids Dimitri und Wyatt mit NBA-Star Caitlin Clark

Anzeige