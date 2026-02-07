Körpersprache: Stecken Mila Kunis und Ashton in einer Krise?

Mila Kunis (42) und Ashton Kutcher (48) haben mit einem einzigen Auftritt für neuen Wirbel um ihre Ehe gesorgt. Beim Gang über den roten Teppich der 83. Golden Globes im Beverly Hilton in Los Angeles wirkten die Stars aus "Die wilden Siebziger" ungewohnt distanziert. Mila überreichte an diesem Abend gemeinsam mit Keegan-Michael Key (54) den Preis für den besten Animationsfilm, Ashton begleitete sie. Doch ausgerechnet der Moment, in dem die beiden für die Fotografen posierten, lässt nun die Gerüchteküche brodeln: Auf Fotos und Clips, die im Netz kursieren, wirken die Eheleute steif und unbeholfen. Während Ashton offenbar versucht, die Stimmung mit ein paar lockeren Gesten aufzuhellen, scheint Mila kaum darauf einzugehen.

Für zusätzlichen Zündstoff sorgt die Analyse der Körpersprache-Expertin Traci Brown, die die Szenen für das Portal Nicki Swift unter die Lupe genommen hat. Ihrer Einschätzung nach ziehen Mila und Ashton bei diesem Auftritt nicht komplett an einem Strang. "Sie ist total professionell, und er nimmt es nicht so ernst", erklärt Traci und spricht von einem "inneren Konflikt" bei dem Schauspieler. Vor allem Ashtons Mimik fällt ihr auf: "Schaut euch sein Lächeln an, sobald er in die Kameras schaut", sagt sie. "Es ist halb da und halb abwesend. Das ist fast unmöglich, außer man empfindet tatsächlich zwei verschiedene Emotionen gleichzeitig. Wahrscheinlich versucht er, seine wahren Gefühle zu verbergen." Seit Monaten wird bereits über eine mögliche Ehekrise des Paares spekuliert. Befeuert wurden die Gerüchte unter anderem durch das Magazin The Globe, das immer wieder von Spannungen zwischen den Ehepartnern berichtete. Der Grund für die angebliche Krise: Mila soll weiterhin ehrgeizige Projekte in Hollywood verfolgen, während Ashton vermehrt in geschäftliche Unternehmungen investiert und seine Schauspielkarriere reduziert hat. Es wird spekuliert, ob der unterschiedliche Fokus der beiden auch im Privaten für Herausforderungen sorgt.

Erschwerend kommen die jüngsten Kontroversen im Umfeld des Paares hinzu, die den öffentlichen Druck auf Mila und Ashton deutlich erhöht haben. Der Golden-Globes-Auftritt ist ihr erster gemeinsamer Red-Carpet-Moment, seit sie wegen ihrer Unterstützung für ihren verurteilten Ex-Kollegen Danny Masterson (49) für Schlagzeilen sorgten und Ashton zusätzlich durch seine frühere Verbindung zu Sean "Diddy" Combs (56) in die Kritik geriet. Im privaten Leben halten sich die beiden sonst gern zurück, genießen mit ihren zwei Kindern überwiegend den Alltag abseits der Kameras und treten nur selten zusammen bei Events auf. Gerade deshalb wird jeder gemeinsame Auftritt des Paares besonders genau beobachtet – und jedes kleine Zögern, jedes halbe Lächeln und jeder scheinbar unbeholfene Moment sorgt dafür, dass Fans und Beobachter sich fragen, wie es hinter den Kulissen bei dem Hollywood-Ehepaar wirklich aussieht.

Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis bei den Golden Globe Awards 2026 im Beverly Hilton in Beverly Hills

Getty Images Mila Kunis und Ashton Kutcher, Schauspieler

Getty Images P. Diddy und Ashton Kutcher im Jahr 2003