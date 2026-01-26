Ashton Kutcher versteht Hygiene-Gerüchte bis heute nicht

Seit Jahren kursiert in Hollywood ein Gerücht über Ashton Kutcher (47) und seine Partnerin Mila Kunis (42). Wie böse Zungen behaupten, nimmt es das Paar mit der Hygiene nicht so ernst und duscht nur selten – die Folge soll ein gewöhnungsbedürftiger Körpergeruch sein. Mit diesem Gerücht räumt der Schauspieler nun ein für alle Mal auf. "Das ist das Verrückteste, was ich je erlebt habe. Wir haben einmal eine Bemerkung gemacht, und die Leute fragten: 'Stinkt er?'", beschreibt er die skurrile Situation im People-Interview und betont: "Ich dusche!"

Doch was hat die wilden Spekulationen ausgelöst? 2021 besuchten Ashton und Mila den beliebten US-amerikanischen Podcast "Armchair Expert" – dort sprachen sie humorvoll über das Thema Körperpflege. Mila erinnerte sich an ihre Kindheit in der Ukraine und erzählte: "Als Kind hatte ich kein warmes Wasser, deshalb habe ich sowieso nicht oft geduscht." Auch als Erwachsene steige sie nicht jeden Tag in die Dusche, jedoch reinige sie "Achselhöhlen, Brüste, Löcher und Fußsohlen" täglich. Ashton stimmte ihr zu und beschrieb: "Ich wasche täglich meine Achselhöhlen und meinen Intimbereich, sonst nichts." Diese arglosen Aussagen dürfte das Hollywood-Duo heute bereuen.

Abseits der Spekulationen rund um ihre Hygiene genießen Ashton und Mila jedoch einen tadellosen Ruf in der Öffentlichkeit. Das Traumpaar ist dafür bekannt, zu wichtigen gesellschaftlichen Themen nicht zu schweigen und zu helfen, wo es nur geht – auch monetär. Immer wieder spenden sie großzügig an karitative Zwecke. Das bedeutet jedoch auch, dass auf ihre zwei Kinder Wyatt Isabelle und Dimitri Portwood kein großes Erbe wartet. Ashton betonte im selben Podcast, er lege nichts für seine Sprösslinge zur Seite und betonte: "Wir nutzen unser Geld lieber für Wohltätigkeit und verschiedene Dinge."

Getty Images Ashton Kutcher bei der Premiere von "The Beauty" in New York City

Getty Images Mila Kunis und Ashton Kutcher, Schauspieler

Getty Images Ashton Kutcher, Mila Kunis und ihre Kids Dimitri und Wyatt mit NBA-Star Caitlin Clark