Dramatische Geständnisse: Demi Moore über Hollywood-Zweifel

Demi Moore (63) ist zurück auf der großen Leinwand – und das mit einem großen Geständnis im Gepäck. In ihrem neuen Film "I Love Boosters", der diesen Monat in den Kinos läuft, spielt die 63-Jährige die knallharte Fashionista Christie Smith, die von einer Gruppe von Ladendiebinnen ins Visier genommen wird. Doch kurz vor dem Release öffnet sich die Schauspielerin in einem Interview mit dem V Magazine auf ungewöhnlich persönliche Weise: Sie hätte ihre Karriere beinahe gar nicht erst begonnen – weil sie selbst nicht an sich glaubte.

Im V Magazine erzählt Demi, dass ihr die nötige Ausbildung gefehlt habe, um sich wirklich sicher zu fühlen. "Ich kam aus keinem Ausbildungshintergrund und bin nicht in der Schule mit Theaterstücken aufgewachsen. Ich hatte keine Grundlage, auf die ich mich stützen konnte", sagte sie gegenüber dem Magazin und ergänzte: "Ich hatte fast Angst, in einen Schauspielkurs zu gehen, weil ich dachte: Wenn man mir sagt, dass ich nicht gut bin, dann wird man mir sagen, dass ich es nicht kann." Trotz dieser frühen Selbstzweifel kämpfte sie sich durch – und gibt auch zu, dass sie das Gefühl hatte, von der Industrie zeitweise "unterschätzt" zu werden. Ihre aktuelle Rollenwahl sei bewusst: Sie suche nach Herausforderungen, die sie beruflich und persönlich wachsen lassen. "Hilft es mir, mich professionell weiterzuentwickeln, und dann auch persönlich?", zitiert sie ihre eigene Frage an sich selbst.

Dass Demi heute so offen über Unsicherheiten sprechen kann, hat sie sich hart erarbeitet. Mit Filmen wie "Ghost", "Striptease" und "Indecent Proposal" gehörte sie in den 1990er Jahren zu den begehrtesten Schauspielerinnen Hollywoods. Zuletzt wurde sie für ihre Rolle in "The Substance" für einen Oscar nominiert – ein spätes Comeback, das von Fans und Kritikern gefeiert wurde. Privat ist Demi seit ihrer Scheidung von Ashton Kutcher (48) im Jahr 2013 Single. Mit ihrem Ex-Mann Bruce Willis (71) hat sie drei gemeinsame Töchter: Rumer Willis (37), Scout Willis und Tallulah Willis (32).

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Getty Images Demi Moore bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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